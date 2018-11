Torino, armi a uso scenico modificate per sparare: arrestato 58enne

Armi a uso scenico, modificate e rese funzionanti, sono state sequestrate dai carabinieri della stazione Regio Parco, a Torino, a casa di un 58enne. L'uomo, Edoardo Ruffinengo, è stato arrestato per alterazione di armi e munizioni, detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella sua abitazione, in corso Virgilio, i militari hanno trovato pistole sceniche calibro 9, alterate e funzionanti, 16 proiettili a salve calibro 9, tre proiettili a salve alterati con l'impianto di un pallino in acciaio, attrezzatura metallica per modificare delle armi, alcuni flaconi di sfere in acciaio e alluminio e due flaconi di eptadone. Gli inquirenti sospettano che l'uomo modificasse le armi e le vendesse a organizzazioni criminali.