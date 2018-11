Arrestato dopo condanna ex ragioniere comunale di Alessandria

È stato arrestato Carlo Alberto Ravazzano, ex ragioniere capo del Comune di Alessandria, condannato per falso ideologico nel processo in cui era imputato anche l’ex sindaco Piercarlo Fabbio. La misura è la conseguenza del ritardo con cui Ravazzano, sottoposto a un periodo di affidamento in prova, è rientrato in città: alle 22:40 invece delle 22:15. “Una violazione modesta e, peraltro, la prima”, commenta il suo legale, l’avvocato Luca Gastini. Il commercialista, che stava scontando la pena prestando servizio alla Croce Verde, è andato a Garbagna in visita alla tomba della madre in occasione della ricorrenza dei defunti. Il provvedimento è stato eseguito dalla squadra mobile della Questura il 5 novembre.