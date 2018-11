Meteo a Torino: le previsioni del week end

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 1.6mm di pioggia (LE PREVISIONI). Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo nel resto del Piemonte

Il Nordovest rimane esposto a umide correnti sud-occidentali che rinnovano una giornata uggiosa con piogge in particolare su alto Piemonte e Liguria centrale mentre altrove le precipitazioni saranno decisamente più deboli e occasionali, scarse o assenti sul cuneese. Temperature senza particolari variazioni, sopra le medie con neve dai 2000-2300m. Venti fino a moderati tra Sudest e Ovest-Nordovest sul Ligure, che sarà mosso. Domenica prosegue un tipo di tempo classico per novembre. La pressione tende gradualmente ad aumentare seppur la giornata rimane nel complesso molto nuvolosa o coperta con qualche pioggerella specie su Piemonte orientale, settentrionale e sul Levante ligure. Temperature stabili a tutte le quote, venti deboli e mar ligure poco mosso. Fino al weekend il tempo rimarrà spesso uggioso, tipico novembrino su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Nubi diffuse e deboli pioggerelle che - a fasi alterne - coinvolgeranno un po' tutti i settori, generalmente di debole o moderata intensità. Nel corso della prossima settimana anticiclone in rinforzo con tempo maggiormente soleggiato in montagna, mentre sulle pianure e in Liguria potrà ristagnare ancora aria umida con qualche locale pioggerella sulla riviera. Temperature sempre miti per il periodo.

Cuneo, week end grigio con cieli nuvolosi

A Cuneo sabato giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Novara, piogge deboli

A Novara sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 2.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.