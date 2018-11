Maltempo, allerta Piemonte: Po straripa, strade chiuse

Previste anche per oggi, martedì 6 novembre, piogge abbondanti in Piemonte, per quanto alternate a brevi schiarite (LE PREVISIONI). Cresce il livello di fiumi e torrenti, mentre lungo l’asta del Po è atteso per oggi il transito della piena. A Torino, le acque del fiume hanno sommerso il lungofiume dei Murazzi, e tra le arcate del ponte di Piazza Vittorio Emanuele hanno cominciato ad accumularsi arbusti e detriti trasportati dalla corrente. Anche il Lago Maggiore è tenuto sotto stretto controllo: c’è allarme infatti per una possibile esondazione a Verbania. La protezione civile regionale continua il lavoro di monitoraggio delle criticità.

Strade chiuse nel Cuneese

A causa dei livelli del Po, nel Cuneese sono state chiuse la strada regionale 589 Saluzzo-Pinerolo nel tratto di Staffarda, dove il Po ha superato il livello di guardia dei tre metri di piena, e la provinciale che collega Faule a Pancalieri. Sul torrente Maira, sotto osservazione il ponte di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Chiuso anche il tunnel del Tenda, che collega Cuneo a Ventimiglia passando per la Francia, a causa di una frana sulla statale 20 della valle Roya, in territorio francese. Riaperto invece, nella giornata di ieri, il valico della Maddalena, nel Cuneese, in valle Stura, che era stato chiuso per le nevicate dei giorni scorsi in quota.

Critici i livelli dei torrenti Chisone e Ghiandone

Nel Pinerolese cresce in maniera significativa il torrente Chisone, tributario del Po, mentre in provincia di Cuneo si segnala che il torrente Ghiandone è molto vicino alla piena straordinaria. Il corso d’acqua potrebbe esondare in alcuni punti. Ieri Arpa Piemonte aveva emesso un bollettino di allerta meteoidrologica di livello arancione.

Data ultima modifica 06 novembre 2018 ore 09:59