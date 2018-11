Incendio a Villar Perosa: fiamme in una concessionaria di moto

Un incendio è divampato oggi, domenica 4 novembre, a Villar Perosa, Comune in provincia di Torino della Val Chisone, facente parte della Comunità Montana del Pinerolese. Il rogo è in via Nazionale, e ha coinvolto i locali di una concessionaria di moto. Fortunatamente l’esercizio commerciale era chiuso e non risultano quindi vittime per intossicazione o feriti. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, sono ancora impegnati nelle operazioni necessarie allo spegnimento. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.