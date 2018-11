Cuneo, controlli straordinari ad Halloween: denunce e arresti

I controlli straordinari messi in atto dai carabinieri di Cuneo su tutta la provincia durante la serata di Halloween hanno portato a 86 veicoli controllati e a 227 persone identificate. I controlli sono stati adottati come misura di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti. Denunciate in tutto dieci persone, a cui sono stati sequestrati i veicoli, sorprese al volante in stato di ebbrezza. Segnalati anche quattro giovani in possesso di stupefacenti per uso personale.

Identificato un pregiudicato

È stato anche identificato un pregiudicato, che risultava raggiunto da un’ordinanza di carcerazione per traffico di stupefacenti. Arrestato, dovrà scontare otto anni di reclusione. Infine, durante il controllo dei locali pubblici, i carabinieri di Saluzzo hanno denunciato cinque persone per disturbo della quiete pubblica.