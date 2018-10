Chivasso, video slot illegali: imprenditore di sala giochi denunciato

La guardia di finanza ha sequestrato due video slot illegali in una sala giochi di Chivasso, comune in provincia di Torino, e ha denunciato il gestore del locale per ricettazione alla Procura di Ivrea. L’imprenditore, un 30enne di origine cinese, è stato anche sanzionato. La multa ammonta a oltre venti mila euro. Dai controlli effettuati dalle Fiamme Gialle è emerso che le slot erano sprovviste delle necessarie autorizzazioni e non erano neppure collegate alla rete dei Monopoli di Stato. In questo modo, l’imprenditore non pagava le relative imposte. Inoltre, una scheda da gioco all’interno delle video slot è risultata rubata.