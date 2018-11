Scontro frontale tra auto in valle Po: morto un 17enne

Bruttissimo incidente a Paesana, in provincia di Cuneo, che è costata la vita a F. P. di 17 anni. Il ragazzo non ce l'ha fatta, è deceduto in ospedale. Invece, è ancora in gravissime condizioni il 34enne, L. P., ricoverato in codice rosso. Nello scontro frontale avvenuto la scorsa notte in valle Po sono rimaste ferite altre due persone, che non dovrebbero essere però in pericolo di vita. L’impatto è avvenuto alle porte del paese, quando un fuoristrada Suzuki Jimmy, con a bordo 3 giovani, si è scontrato con una Volkswagen Golf sul quale viaggiava il solo conducente.

Data ultima modifica 16 ottobre 2018 ore 13:29