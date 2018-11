Torino, controlli in città: arrestati quattro pusher

Quattro arresti per droga, quattro denunce per detenzione di stupefacenti e armi, un locale chiuso e un totale di 75 persone identificate. Questo il bilancio dell'operazione di controllo del territorio dei carabinieri di Torino, nel quartiere di San Salvario e al Parco del Valentino. L'operazione è scattata in seguito alle numerose segnalazioni dei residenti che lamentavano di trovare spesso siringhe usate per le strade del quartiere e spacciatori agli angoli delle strade.



Gli arresti e le sanzioni



I militari hanno fermato quattro pusher di origine africana mentre vendevano eroina, cocaina e crack in Via Berthollet. I carabinieri, insieme ai colleghi del Nas e del Nil, l'Ispettorato del Lavoro, hanno rilevato numerosi irregolarità in un Asian Market, luogo di ritrovo di spacciatori e delinquenti. Al titolare è stata sospesa la licenza per 15 giorni.