Vivo Y50: le caratteristiche del nuovo smartphone di fascia media

Dopo aver alzato il sipario a sorpresa sul nuovo smartphone Z6 5G, Vivo ha presentato al grande pubblico Vivo Y50 con quadrupla fotocamera posteriore.

Il nuovo dispositivo di fascia media debutterà sul mercato cambogiano l’11 aprile. Sarà disponibile in due diverse varianti cromatiche, Iris Blue e Starry Black, al prezzo di listino di 249 dollari.

Per ora il produttore cinese non si è sbilanciato riguardo la sua futura commercializzazione in altri Paesi.

Vivo Y50: tutte le caratteristiche

Vivo Y50, dal design semplice ed accattivante, monta uno schermo IPS da 6,53 pollici con risoluzione FHD+ (2340x1080 pixel) e vanta un processore Qualcomm Snapdragon 665, abbinato a 8GB di Ram e 128GB di memoria interna espandibile tramite slot microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, come accennato precedentemente, il nuovo smartphone di fascia media monta una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 13 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 8 megapixel, a un sensore macro da 2 megapixel e a una lente di profondità di 2 megapixel.

La camera per i selfie, invece, è da 16 megapixel.

Tra i punti di forza di Vivo Y50, che ha come sistema operativo Android 10, c’è sicuramente la batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W tramite porta USB-C.

Vivo Z6 5G: specifiche tecniche

Vivo ha recentemente presentato il nuovo smartphone Vivo Z6 5G, con supporto alle reti di quinta generazione.

Il nuovo dispositivo è dual Sim ed è disponibile in Cina in tre diverse colorazioni, Aurora Black, Silver e Ice Blue, al prezzo di partenza di 2.298 yuan, pari a circa 298 euro.

Vanta un processore Snapdragon 765 di Qualcomm e monta una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 44W.

Parlando del comparto fotografico, Vivo Z6 5G ha una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 8 megapixel, a un sensore macro da 2 megapixel e a uno di profondità di 2 megapixel. La camera per i selfie è da 16 megapixel.