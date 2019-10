Smartphone, Apple può superare Huawei grazie alle vendite di iPhone 11

Apple potrebbe approfittare del successo di iPhone 11 per riprendersi il secondo posto come venditore di smartphone globale nell’ultimo trimestre del 2019. Il balzo avverrebbe a discapito di Huawei, frenata invece dall’inserimento della lista nera dell’amministrazione degli Stati Uniti avvenuta a maggio. A prospettare questo sorpasso sono gli analisti di DigiTimes, che sottolineano come l’azienda cinese abbia retto bene alle misure statunitensi ma potrebbe subire un contraccolpo nelle vendite con il passare dei mesi. Al contrario, l’analista Ming-Chi Kuo aveva già annunciato che, stando ai preordini effettuati, i nuovi iPhone di Apple potrebbero essere più gettonati del previsto.

Smartphone, il duello tra Apple e Huawei

Nel terzo trimestre del 2018 Huawei aveva superato Apple al secondo posto della classifica globale delle vendite di smartphone. Circa un anno dopo, per gli analisti Cupertino potrebbe riprendersi il secondo gradino del podio entro fine 2019. Pur colpita dal provvedimento degli Stati Uniti, Huawei è riuscita finora a mantenere le vendite invariate rispetto allo scorso anno: tuttavia, nella seconda metà di quest’anno il colosso cinese potrebbe scendere da 60 a 50 milioni di cellulari venduti nel terzo trimestre del 2019, prima di riassestarsi nell’ultimo trimestre grazie alle vendite delle festività natalizie. Ad approfittare di questa altalena sarebbe quindi proprio Apple, che secondo Idc grazie al successo riscosso da iPhone 11 presso i consumatori potrebbe arrivare a vendere ben 70 milioni di smartphone in tutto il mondo nell’ultimo trimestre del 2019.

Apple, nel 2020 nuovi iPhone e non solo

Intanto, iniziano già a rincorrersi le voci riguardanti i prossimi dispositivi di Apple. Entro la prima metà del 2020 Cupertino potrebbe lanciare un nuovo smartphone economico ispirato a iPhone 8 ma alimentato dallo stesso chip di iPhone 11. Sempre nel settore dei cellulari, secondo Ming-Chi Kuo i prossimi device di punta dell’azienda presenteranno un design che richiamerà quello di iPhone 4, con la reintroduzione della cornice in metallo. Ma nel 2020 Apple non dovrebbe limitarsi agli smartphone, lanciando nuovi modelli di iPad, MacBook e soprattutto un visore per la realtà aumentata.