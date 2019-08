Xiaomi Mi 9T Pro, il top di gamma arriverà in Italia il 2 settembre

Redmi K20 Pro si prepara ad arrivare in Italia: nella Penisola lo smartphone si chiamerà Xiaomi Mi 9T Pro e sarà disponibile dal 2 settembre al prezzo consigliato di 449,99 euro. Chi desiderasse preordinarlo online potrà farlo dalle ore 13 del 26 agosto. Il nuovo top di gamma dell’azienda cinese è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 855 (presente in altri smartphone performanti usciti negli ultimi mesi, come OnePlus 7 Pro), del sistema operativo Android 9.0 (con MIUI 10), 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria interna (non espandibile) e di un display AMOLED fullHD+ con una diagonale da 6,39 pollici.

Il comparto fotografico

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi Mi 9T Pro presenta una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48 Megapixel, una lente grandangolare da 13 Megapixel e un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 2x. La fotocamera pop up frontale (che sostituisce eventuali notch o fori), invece, è da 20 Megapixel. I sensori consentono di registrare dei video fino alla risoluzione 4K 60 fps. Grazie alla modalità notte è possibile realizzare degli scatti anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, l’Intelligenza Artificiale di Xiaomi è in grado di adattare in automatico i vari parametri alla scena che si desidera immortalare.

Connettività e gaming mobile

Xiaomi Mi 9T Pro può contare su una batteria da 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 25 W (che però richiede l’acquisto di un caricabatterie diverso da quello presente nella confezione). Sul fronte della connettività, lo smartphone offre molteplici opzioni: Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS A-GLONASS BDS Galileo, jack audio da 3.5 mm. Pur non essendo un dispositivo pensato per il gaming mobile, il device presenta delle caratteristiche che possono renderlo adatto alle esigenze dei videogiocatori: può contare, infatti, su un sistema di raffreddamento in grafite a 8 strati e sul software Game Turbo 2.0.