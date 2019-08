Xiaomi, in progetto smartphone con super fotocamera da 108 MP

Xiaomi è al lavoro per realizzare un nuovo smartphone equipaggiato da una super fotocamera da 108 megapixel. L’innovativo progetto è stato annunciato dalla stessa azienda cinese che ha svelato il partner con cui collabora per la realizzazione del nuovo prestante sensore: Samsung Electronics.

Secondo indiscrezioni trapelate in rete, la nuova tecnologia potrebbe essere integrata sul prossimo Mi Mix 4: Xiaomi, tuttavia, non ha ancora fornito indicazioni in merito.

I progetti in cantiere

Prima del debutto sul mercato del sensore da 108 megapixel, Xiaomi lancerà un dispositivo con fotocamera da 64 megapixel. Secondo quanto dichiarato da Lin Bin, presidente e tra i fondatori dell’azienda, la tecnologia verrà integrata in uno dei prossimi Redmi.

La società ha anche nei piani il progetto di un nuovo smartphone con pannello solare integrato. Si tratta di una tecnologia pensata soprattutto per tutti gli utenti che utilizzano i dispositivi elettronici per lavoro. Il nuovo smartphone, svelato da un brevetto depositato presso il WIPO (World Intellectual Property Office), comprende un display full-screen nella parte frontale con telecamera per selfie integrata; sul retro è equipaggiato da un pannello che occupa oltre metà della superficie.

Realme, lo smartphone con fotocamera da 64MP sta per diventare realtà

Il primo colosso hi-tech che lancerà sul mercato uno smartphone con fotocamera da 64 megapixel è Realme, marchio cinese emergente sul mercato mondiale dei telefonini di ultima generazione.

Svelato nel mese di giugno 2019 dal Ceo di Realme India, Madhav Sheth, il dispositivo con super fotocamera sarà l’ormai prossimo Realme 5 ed è stato presentato ufficialmente dall’azienda di Oppo in un evento dedicato tenutosi l’8 agosto a New Delhi. Le prestazioni del nuovo sensore ISOCELL Bright GW1, svelate in una foto postata su Twitter da Realme, permettono di stampare ogni sua foto in una dimensione di oltre 3,5 x 2,3 metri.

Grazie alla tecnologia ‘Tetracell’, la fotocamera è in grado di scattare immagini da 16MP anche in scarse condizioni di illuminazione.