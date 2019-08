Huawei, indiscrezioni sull’uscita di un nuovo smartphone con Hongmeng

Secondo quanto riportato da The Economic Times, Huawei starebbe testando uno smartphone dotato di Hongmeng, il suo nuovo sistema operativo alternativo ad Android. Per il quotidiano, il dispositivo potrebbe essere commercializzato entro la fine del 2019. Non si tratterebbe di un top di gamma, bensì di uno smartphone di fascia medio-bassa, con un prezzo vicino ai 2mila yuan (pari a circa 250 euro). Le indiscrezioni sulla decisione di Huawei si realizzare un proprio sistema operativo circolavano già da parecchi mesi, ma si sono intensificate in seguito all’inserimento dell’colosso di Shenzhen nella lista nera delle entità commerciali dell’Ufficio dell’Industria e della Sicurezza (Bis) statunitense, avvenuta lo scorso maggio. Il bando, che potrebbe entrare in vigore il 20 agosto (il giorno in cui scadrà la proroga di tre mesi concessa dal governo Usa), impedirebbe alle aziende statunitensi di vendere prodotti e servizi alla società cinese, rendendo dunque incerta la presenza di Android sui futuri smartphone targati Huawei.

L’esordio di Hongmeng

Recentemente, i vertici di Huawei hanno ribadito la preferenza per Android come sistema operativo e hanno parlato di Hongmeng come una parte di una “strategia a lungo termine”. Il sistema operativo è comunque pronto a fare il suo debutto nel segmento dei dispositivi connessi a Internet e presto sarà presente sulle smart tv di Honor, marchio di proprietà di Huawei.

Disponibili in Italia le cuffie wireless FreeLace

Sono da poco state commercializzare anche in Italia le cuffie wireless FreeLace, caratterizzate da un aspetto retrò e dotate di una serie di tecnologie di ultima generazione. Sono compatibili con tutti i dispositivi Huawei e per collegarle è sufficiente attaccare il connettore alla porta del proprio smartphone. Inoltre, tramite la tecnologia HiPair è possibile ricaricarle direttamente tramite il telefonino. Gli auricolari Bluetooth sono disponibili al prezzo di 99 euro nelle colorazioni Graphite black, Amber Sunrise, Emerald Green.