Huawei FreeLace, le cuffie wireless sono disponibili anche in Italia

Da martedì 23 luglio 2019 sono disponibili anche in Italia le nuove cuffie wireless Huawei FreeLace.

Nonostante il loro aspetto retrò, i nuovi auricolari vantano una serie di tecnologie di ultima generazione che ne facilitano sensibilmente l’utilizzo. Sono compatibili con qualsiasi dispositivo Huawei: per connetterle basta, una volta aperto il cavo, attaccare il connettore USB Type-C alla porta del proprio smartphone. Questa pratica funzione è permessa dalla tecnologia HiPair e consente di ricarli direttamente con il telefonino.

I nuovi auricolari bluetooth dal design ergonomico, leggero e facile da usare sono disponibili al prezzo di 99 euro in tre diverse colorazioni: Graphite black, Amber Sunrise, Emerald Green.

Caratteristiche dei nuovi auricolari bluetooth

Huawei FreeLace comprende due auricolari uniti da un attacco metallico, coperto da un colorato rivestimento in silicone.

Oltre ad essere water resistant (resistenti a sudore e pioggia), le nuove cuffie sono molto facili da trasportare: i due auricolari nella parte anteriore includono un sistema magnetico che permette di unirli quando non si utilizzano, evitando così fastidiosi intrecci dei cavi. Una volta separate, le cuffiette ritornano in funzione. Per ricollegarle allo smartphone basta tener premuto il pulsante Play.

Integrano, inoltre, una batteria da 120 mAh, che abbinata al chip Bluetooth a 28 nm, offre fino a 18 ore di riproduzione audio con una singola ricarica o un massimo di 13 ore se si utilizzano le cuffie per effettuare chiamate. In standby FreeLace hanno un’autonomia massima di 12 giorni.

Huawei Mate 20 X 5G arriva in Italia

Dal mese di luglio 2019, è disponibile anche in Italia Huawei Mate 20 X 5G, il primo smartphone con connessione a rete di quinta generazione di Huawei. Il nuovo dispositivo ha caratteristiche quasi identiche al fratello maggiore con connettività 4G Lte: monta uno schermo Oled da 7,2 pollici e il sistema di raffreddamento Huawei SuperCool. L’unica differenza tra i due modelli è la batteria: il nuovo Huawei Mate 20 X 5G ne integra una da 4200 mAh con ricarica veloce SuperCharge da 40W, di dimensioni inferiori rispetto a quella da 5000 mAh del fratello che ha debuttato sul mercato a fine 2018.