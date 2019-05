Wiko entra nel mercato statunitense con Sprint

Wiko fa il suo debutto sul mercato Usa grazie a una partnershp con Boost Mobile, consociata di Sprint, uno dei più importanti operatori mobile degli Stati Uniti. L’azienda francese, di proprietà della compagnia cinese Tinno, inizierà questa settimana a vendere i suoi smartphone economici oltreoceano. L’espansione negli Stati Uniti era stata preannunciata durante l’ultima edizione del Mobile World Congress, svoltasi a Barcellona dal 26 febbraio all’1 marzo 2018. In una nota, Wiko ha annunciato che negli Usa verrà lanciato in esclusiva lo smartphone entry level Wiko Ride. Il dispositivo sarà dotato di uno schermo HD da 5,45 pollici, 2GB di Ram, 16 GB di memoria interna, una batteria da 2.500mAh e due fotocamere: una posteriore 5 megapixel e una frontale da 2 megapixel.

L’espansione di Wiko negli Stati Uniti

"Il mercato nordamericano rappresenta un enorme potenziale per un marchio come Wiko", dichiara Brandy Kang, il Ceo di Wiko Usa. "Le nostre capacità industriali e di ricerca e sviluppo, così come la forza della nostra brand image europea, aprono molte opportunità per soddisfare la domanda degli operatori e dei partner locali". Wiko è presente in oltre 30 paesi in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia ed è noto per i suoi smartphone dai prezzi accessibili.

Le caratteristiche di Wiko View 3

Manca ormai pochissimo al debutto in Italia di Wiko View 3. Lo smartphone sarà disponibile da fine maggio nelle colorazioni Night Blue, Blush Gold ed Electro Bleen. Nonostante il prezzo contenuto, 179 euro, il dispositivo presenta una dotazione tecnica degna di nota. Il suo display da 6,26 pollici, con notch, ha una risoluzione di 720x1520 pixel. Nella parte posteriore sono presenti tre sensori fotografici da 12, 13 e 2 megapixel, tutti caratterizzati dalle stesse funzioni. La fotocamera frontale, invece, è da 8 megapixel. Il processore MediaTek Helio P22 octacore è supportato da 3 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (espandibili). La batteria ha una capacità di 4000mAh.