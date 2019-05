Google Pixel, per gli utenti Benessere Digitale rallenta lo smartphone

A pochi giorni dalla presentazione degli smartphone Pixel 3a e 3a XL, alcune segnalazioni degli utenti suggeriscono che Google potrebbe avere dei problemi con il funzionamento di un’app proprio sui modelli più recenti. Benessere Digitale, il software pensato per aiutare ad utilizzare i device in modo più consapevole e meno dannoso, sarebbe colpevole di un rallentamento piuttosto visibile sui dispositivi Google Pixel. La notizia, rilanciata dal noto portale The Verge, è emersa da una discussione avvenuta su Reddit tra alcuni possessori degli smartphone di Mountain View, che sottolineavano la differenza di prestazioni del device disattivando l’app Benessere Digitale.

Senza l’app Benessere Digitale Google Pixel più veloci

Se il vostro Google Pixel 3a appena acquistato presentasse rallentamenti inaspettati, la colpa potrebbe non essere dello smartphone, bensì dell’app Benessere Digitale. Conosciuto anche con il nome inglese di Digital Wellbeing, il programma di Google offre diversi strumenti utili per monitorare il tempo trascorso utilizzando il proprio device, che sia per chattare, navigare su internet o consultare i social media. L’obiettivo dell’app è quello di favorire un equilibrio tra vita e tecnologia più sano, eppure il prezzo pagato dagli utenti per questo servizio sarebbe un ‘effetto collaterale’ non indifferente. Come spiega un utente su Reddit, dopo aver letto su YouTube di un bug che avrebbe causato malfunzionamenti su Pixel 3a, “ho disattivato Benessere Digitale sul mio Pixel 3 e ha fatto tutta la differenza del mondo”.

Migliora anche la batteria

Curiosamente, l’utente rivela di aver ritenuto normali per diverso tempo le prestazioni “balbettanti” del proprio smartphone; tuttavia, dopo aver provato a spegnere Benessere Digitale, “la differenza era pari a quella tra il giorno e la notte”, tanto da poter dichiarare che “il mio Pixel 3 è finalmente un top di gamma”. Stando ai commenti presenti nella discussione, il problema riguarderebbe sia i più recenti Pixel 3a che addirittura i modelli più datati come i Pixel 2. Disattivando Digital Wellbeing alcuni utenti segnalerebbero anche un notevole miglioramento nella tenuta della batteria. Si attende ora la replica di Google che, qualora confermato, dovrà far fronte al problema per evitare un impatto sulle vendite dei propri smartphone.