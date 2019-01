Samsung Galaxy S10, rivelato per errore il prezzo

Uno smartphone con specifiche eccezionali per chi non guarda al prezzo. Si può riassumere così Samsung Galaxy S10, il cui lancio ufficiale è previsto per il 20 febbraio. In attesa della presentazione, giorno dopo giorno si aggiungono nuovi elementi a completare il puzzle del nuovo top di gamma del colosso sudcoreano, che a quanto pare rivaleggerà direttamente con gli iPhone di Apple per quanto riguarda l’aspetto economico. Il portale Tuttoandroid ha infatti svelato in esclusiva il listino prezzi di Galaxy S10 per l’Italia: secondo quanto riportato, il modello più performante della versione Plus costerebbe 1599 euro.

Il prezzo di Samsung Galaxy S10

Galaxy S10, S10 Lite e S10+. Sono queste le versioni che Samsung lancerà tra meno di un mese. Come visto, la migliore delle tre costerà leggermente di meno rispetto all’esborso massimo richiesto per iPhone XS Max, che è di 1689 euro. Per chi non vuole rinunciare alla nuova linea di Samsung trovando un compromesso sul prezzo, il modello Lite con 6 GB di Ram e 128 GB di memoria interna può essere la soluzione ideale a 799 euro, il minimo per assicurarsi un S10. La versione standard (con Ram e memoria uguali a quella Lite) è l’ultima in tripla cifra, a 929 euro, mentre per l’upgrade con 8 GB di Ram e 512 GB di capacità interna si passa a 1179 euro. Sono tre, infine, le varianti di Galaxy S10+: per la combinazione con Ram da 6 GB e 128 GB di memoria la cifra richiesta è di 1049 euro mentre la versione da 8/512 GB costerà 1299 euro. Si arriva poi al prezzo massimo di 1599 per lo smartphone con le specifiche più impressionanti: 12 GB di Ram e addirittura 1 TB di memoria interna. Samsung Galaxy S10 dovrebbe essere disponibile per l’acquisto a partire dall’8 marzo, circa due settimane dopo il lancio ufficiale.

S10+, niente retro in ceramica

Per il resto, paiono confermate le indiscrezioni arrivate nelle settimane precedenti, secondo le quali la dimensione del display sarà di 5,8 pollici per S10 Lite, 6,1 pollici per S10 e ben 6,4 per S10+. Tutte le varianti presenteranno la fotocamera anteriore integrata nel piccolo foro posto nella parte superiore dello schermo, che avrà le cornici estremamente sottili. Nero, bianco e verde saranno le colorazioni disponibili per le tre versioni, con S10 Lite che sarà disponibile anche in giallo e due versioni speciali di S10+, per il quale Tuttoandroid smentisce però la voce di un possibile retro in ceramica, come era stato anticipato in precedenza.