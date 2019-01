Samsung Galaxy S10, ufficiale la data di uscita: sarà il 20 febbraio

Si rivelano giuste le indiscrezioni fatte trapelare dal portale tecnologico Gimzodo a dicembre 2018: Samsung Galaxy S10, l’attesissimo device che segnerà la decima edizione di una delle serie di smartphone più popolari prodotte dall’azienda sudcoreana, sarà ufficialmente presentato il 20 febbraio. Dopo i rumours, stavolta a dare l’annuncio è lo stesso colosso asiatico attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo. Samsung Galaxy S10 dovrebbe arrivare in tre versioni, con un modello più performante e uno più economico ad affiancare quello standard. Confermata dunque anche la scelta dell’azienda di non utilizzare, a differenza di quanto fatto con il modello S9, il Mobile World Congress di Barcellona come palcoscenico per presentare i nuovi top di gamma.

Samsung Galaxy S10: fotocamere e display migliorati

Secondo le informazioni pubblicate dal Wall Street Journal, il decimo anniversario della serie Galaxy S prevederà un importante rinnovamento dato da un miglioramento della fotocamera e schermi più grandi rispetto al passato. Nelle scorse settimane, si era già parlato delle possibili caratteristiche della versione Plus, che potrebbe avere un display da 6.4 pollici e fino a quattro fotocamere posteriori, per offrire un comparto fotografico tra i migliori sul mercato. Il WSJ specifica inoltre che, inizialmente, le tre versioni di Samsung Galaxy S10 approderanno sul mercato a marzo, mentre in tarda primavera il colosso sudcoreano dovrebbe rilasciare un quarto modello con il supporto al 5G.

Samsung, in arrivo lo smartphone pieghevole

Inevitabile che l’annuncio ufficiale della data di uscita di Samsung Galaxy S10 risvegli la curiosità anche riguardo allo smartphone pieghevole parzialmente mostrato dalla compagnia. Su questo fronte, il WSJ si esprime con meno certezza ma parla di un possibile lancio ad aprile: ‘Fold’, ‘Galaxy Fold’ o ‘Galaxy F’ sono i tre nomi ipotizzati dal quotidiano statunitense per il dispositivo. Queste novità sono destinate ad animare una prima parte di 2019 in cui Samsung si aspetta una situazione ancora difficile dal mercato, come spiegato di recente dall’azienda che ha annunciato un calo dei ricavi nell’ultima parte del 2018.