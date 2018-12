Samsung Galaxy S10, prezzi e data di uscita

Può ufficialmente partire il conto alla rovescia per chi è in attesa del lancio di Samsung Galaxy S10. Secondo il portale di tecnologia Gizmodo la casa sudcoreana dovrebbe infatti presentare il proprio top di gamma in un evento fissato per il 20 febbraio, per poi renderlo disponibile negli store poche settimane dopo. Samsung potrebbe dunque non ripetere la scelta dell’anno passato, quando svelò il modello S9 durante Mobile World Congress di Barcellona, che quest’anno si aprirà il 24 febbraio. Una decisione che stando a Gizmodo non sarebbe da considerare definitiva, poiché l’azienda potrebbe lanciare lo smartphone anche un giorno prima del MWC, per poi sfruttare la risonanza della manifestazione. Le indiscrezioni parlano di tre versioni del nuovo S10: si andrà da quella più economica a una standard, fino a quella Plus da oltre 1500 euro.

Samsung Galaxy alla decima edizione

La linea Galaxy S, inaugurata nel 2010, raggiungerà dal 20 febbraio la sua decima edizione. Per l’occasione, Samsung vuole regalare al pubblico uno smartphone che presenti una netta evoluzione rispetto al suo predecessore. Nonostante le immagini trapelate negli ultimi mesi presentino alcune differenze tra loro, Gizmodo afferma che Galaxy S10 dovrebbe ridurre al minimo le cornici e ospitare la fotocamera anteriore (probabilmente doppia, per il modello Plus) in un piccolo foro presente nel display, senza quindi ricorrere al notch. Ci sarebbe inoltre un lettore di impronte posizionato sotto lo schermo, come già fatto da Huawei, e il device sarà in grado di ricaricare un altro telefono senza l’utilizzo di qualsiasi cavo. Il modello più economico, con display da 5.8 pollici e 128 GB di memoria interna, non disporrà dello schermo curvo sui lati, presente invece nelle altre due versioni. Lo smartphone S10 normale, da 6.1 pollici, dovrebbe raggiungere il prezzo massimo di circa i 1100 euro per tagli di memoria da 128 o 512 GB.

Galaxy S10, specifiche e prezzi super

Con molta probabilità, durante la presentazione sarà dedicato un grande spazio al Samsung Galaxy S10 Plus, che si distinguerà per un display maxi da 6.4 pollici e un massimo di quattro fotocamere posteriori. Il processore dovrebbe essere il più recente Snapdragon 855, con il supporto al 5G, mentre si parla di una Ram da 8 o 12 GB abbinata a una memoria interna che, oltre ai tagli più piccoli, dovrebbe raggiungere la dimensione di 1 TB. Le caratteristiche superiori di questo modello influenzeranno però anche il prezzo, che per la versione più performante dovrebbe superare i 1.500 euro.