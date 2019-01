Apple abbassa di 100 dollari il prezzo degli iPhone XR in Cina

La frenata delle vendite di iPhone sul mercato cinese e il conseguente ribasso delle stime dei ricavi sono state le principali cause del recente crollo di Apple in Borsa, che ha fatto bruciare a Cupertino qualcosa come 446 miliardi da ottobre a inizio gennaio. Per tentare di recuperare terreno, la società di Tim Cook ha deciso di ridurre di circa 100 dollari la cifra a cui consegna l’iPhone XR ai suoi canali di vendita in Cina, tra i quali figurano il sito di e-commerce JD.com e Suning. La notizia è stata riportata da Yahoo Finance, dove si legge che Apple avrebbe anche inviato una nota chiedendo di abbassare i prezzi praticati ai consumatori finali, in modo da incrementare le vendite in vista del capodanno cinese che cade a febbraio.

Cifre inferiori al listino Apple di 100 dollari

Al momento, la società californiana non sta offrendo sconti in modo diretto sui suoi smartphone ai cittadini cinesi, ma da qualche giorno i rivenditori affiliati hanno iniziato ad abbassare i loro prezzi. L'iPhone XR viene ora venduto a prezzi che oscillano tra i 5.380 e i 6.199 yuan cinesi, pari a circa 790-915 dollari, cifre inferiori al listino di 6.499 yuan (960 dollari) praticato da Apple sul suo sito ufficiale e negli Apple Store.

Apple taglia la produzione di iPhone del 10%

A causa delle difficoltà riscontrate sul mercato globale, dove la richiesta per i più recenti smartphone top di gamma, iPhone XR, XS e XS Max, è stata più debole del previsto, Apple ha chiesto ai suoi ai propri fornitori di tagliare del 10% la produzione di questi modelli per i primi tre mesi del 2019. Come riferisce il Nikkei Asian Review, la produzione dovrebbe passare da 47-48 milioni di pezzi a circa 40-43 milioni, segnando una contrazione del 20% rispetto a quanto venduto nello stesso periodo del 2018. Il taglio produttivo è stato richiesto a dicembre ed è il secondo nel giro di due mesi.