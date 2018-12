Tra WhatsApp e Facebook Messenger le aziende preferiscono gli sms

Il 2019, l’anno in cui verrà lanciata la connessione 5G, sarà paradossalmente anche l’anno del grande ritorno degli sms. Almeno per le aziende. Scavalcato dall’avvento degli smartphone e delle relative applicazioni di messaggistica istantanea come Facebook Messenger e WhatsApp, lo Short Message Service sarà utilizzato da due terzi del mondo del business nei mesi a venire. A rivelarlo è un’indagine condotta da Commify e riportata da Forbes.

Il primo sms della storia fu inviato il 3 dicembre 1992 dall’ingegnere della Vodafone Neil Papworth, che dal suo computer mandò al telefonino di un collega un messaggio con scritto ‘Merry Christmas’.

Sms metodo di comunicazione aziendale più affidabile

Il motivo di questa rinascita è l’ubiquità del servizio, ancora oggi l’unico disponibile su tutti i dispositivi. WhatsApp, ad esempio, può essere installato su centinaia di milioni di smartphone, ma non su tutti i cellulari in circolazione. "Gli sms sono ancora l'unico modo per raggiungere il 100% dei telefoni del mondo", afferma l'amministratore delegato di Commify, Geoff Love. Il messaggio tradizionale è visto dalle aziende come il canale più affidabile per le comunicazioni relative agli affari, mentre le chat si defileranno dall’ambito lavorativo per diventare sempre più un mezzo dedicato esclusivamente alla corrispondenza con amici e familiari.

WhatsApp Business

Facebook, proprietaria di WhatsApp e Messenger, ha da tempo individuato quello dei messaggi commerciali come un nuovo settore in cui inserirsi. Risale all’anno scorso, infatti, il rilascio di WhatsApp Business che, secondo fonti aziendali, al momento conta oltre 3 milioni di utenti. Inoltre, stando ai dati raccolti da Morning Consult Research nel gennaio del 2018, il 52% delle piccole e medie imprese italiane sostiene che la chat abbia contribuito alla crescita del proprio business, mentre il 69% afferma che ha migliorato la comunicazione con i clienti.

WhatsApp è l’applicazione leader dei servizi di messaggistica istantanea e conta 1,5 miliardi di utenti attivi al mese che, ogni giorno, inviano oltre 29 milioni di messaggi al minuto.