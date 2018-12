Lg progetta uno smartphone con 16 fotocamere

Il sito LetsGoDigital ha recentemente scoperto un nuovo brevetto depositato da Lg riguardante un possibile smartphone dotato di ben 16 fotocamere, ognuna dotata di differenti curvature. Utilizzandole potrebbe essere possibile immortalare un soggetto da varie angolazioni. Le immagini presenti nel brevetto mostrano che nelle parte posteriore dello smartphone dovrebbero essere presenti uno specchio per i selfie e un flash posto sotto le fotocamere.

Le funzionalità menzionate nel brevetto

La presenza delle numerose fotocamere dovrebbe consentire agli utenti di applicare degli effetti particolari alle immagini scattate. Dal brevetto si evince, per esempio, che il dispositivo potrebbe consentire di rimpiazzare con facilità un soggetto presente in una foto con un altro. Sembrerebbe inoltre possibile tagliare la porzione di uno scatto e sostituirla con un’immagine catturata da una fotocamera differente. Uno degli esempi presenti nel brevetto evidenzia che col nuovo smartphone si potrebbe ruotare la testa di un orso di pezza all’interno di una foto senza compromettere la qualità della stessa. Nel documento sono inoltre menzionate altre funzioni, come la possibilità di rimpiazzare un volto con un altro, realizzare degli scatti in 3D e combinare assieme le immagini scattate dalle varie lenti.

L'importanza delle fotocamere

Negli ultimi anni, molte aziende hanno cercato di rendere i propri smartphone perfetti per soddisfare le esigenze di chi ama la fotografia. Qualche mese fa, per esempio, Huawei ha messo in vendita P20 Pro, un dispositivo dotato di una tripla fotocamera potenziata dall'Intelligenza artificiale. La società cinese ha puntato molto su questa caratteristica e l’ha utilizzata per pubblicizzare lo smartphone prima e dopo il suo arrivo nei negozi. Altre compagnie hanno dotato i propri cellulari di un numero sempre maggiore di lenti, per consentire agli utenti di scattare delle fotografie di qualità migliore. In tal senso, negli scorsi mesi Lg si è fatta notare per V40 ThinQ, il primo smartphone con 5 fotocamere (2 anteriori e 3 posteriori), attualmente disponibile solo negli Stati Uniti.