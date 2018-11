Tablet, vendite in calo dell’8,6% nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre 2018 le vendite dei tablet hanno subito un calo dell’8,6%, registrando un totale di 36,4 milioni di device acquistati da distributori e consumatori. Nello specifico, la somma comprende 31,6 milioni di tablet ‘puri’ (in calo del 7,96%) e 4,8 milioni di detachable tablet, i dispositivi composti da uno schermo e una tastiera componibile, protagonisti di un calo pari al 13,1%. La stima non include i pc due-in-uno, i device dotati di una tastiera posizionabile in diversi modi ma non rimovibile.

Analisi degli esperti di Idc

A rivelare il calo delle vendite dei tablet, analogo a quello registrato dai pc e dagli smartphone, è l’analisi degli esperti di Idc, secondo i quali Huawei è l’unica società, tra le più influenti sul mercato, ad aver registrato una crescita nell’ultimo trimestre.

Gli analisti prevedono, però, che dal mese di ottobre fino a dicembre 2018 il lancio dei nuovi iPad Pro di casa Apple, di Surface di Microsoft e degli ultimi device di Samsung e Google possa in qualche modo risollevare la situazione e ribaltare le sorti del mercato.

Apple mantiene la leadership, seguita da Samsung

Apple mantiene il ruolo di leader, registrando un buon numero di vendite soprattutto grazie al traino del modello più economico di iPad. Le consegne dell’azienda di Cupertino, da luglio a settembre 2018, sono scese del 6% con un totale di 9,7 milioni di pezzi acquistati, pari a poco più del 25% del mercato. Samsung è in seconda posizione, con 5,3 milioni di dispositivi e un calo del 11,4%. Segue Amazon che si mantiene pressoché stabile (-0,4%), registrando 4,4 milioni di tablet venduti.

L’unica azienda in rialzo è Huawei. Nonostante si sia posizionata fuori dal podio, la società cinese è stata protagonista di una crescita del 7% nelle vendite dei tablet, con 3,2 milioni di dispositivi acquistati. Al quinto posto si posiziona Lenovo, in calo del 24,5%, registrando 2,3 milioni di unità vendute.