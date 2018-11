Apple, domanda di iPhone XR inferiore alle attese

Apple potrebbe aver sovrastimato la domanda per il nuovo iPhone XR, presentato lo scorso 12 settembre insieme agli iPhone XS e XS Plus, e ora starebbe riducendo notevolmente la sua produzione. Sono queste le indiscrezioni riportate dal quotidiano economico giapponese Nikkei, secondo cui l’azienda con sede a Cupertino sarebbe tornata sui suoi passi e avrebbe riscritto il piano di produzione del dispositivo. In crescita, invece, la richiesta di iPhone 8 e 8 Plus.

Produzione già rallentata

Il giornale riferisce che i preordini online avrebbero spinto Apple a porre un freno alla produzione delle aziende scelte per realizzare le componenti dell’iPhone XR. Tra esse, la cinese Foxconn starebbe fabbricando centomila unità in meno al giorno rispetto a quante potrebbe, utilizzando solo 45 delle 60 linee produttive create per il nuovo melafonino. La Pegatron, società taiwanese, sarebbe invece in attesa di nuove indicazioni dalla Apple, avendo nel frattempo sospeso il piano di incremento della produzione.

Indicazioni, queste, che contraddicono anche quanto avevano sostenuto diversi analisti di mercato negli scorsi giorni, che vedevano nell’iPhone XR il modello più venduto di sempre dal colosso americano. Tra di essi, l’esperto Ming-Chi Kuo aveva previsto che prima del 2019 la cifra delle unità vendute avrebbe dovuto aggirarsi tra i 78 e gli 83 milioni.

Maggior richiesta di iPhone 8 e 8 Plus

Una minor domanda di iPhone XR non significa un calo complessivo della richiesta degli smartphone con la mela, anzi. Secondo Nikkei, Apple avrebbe comunicato alle due aziende asiatiche di aumentare la produzione di iPhone 8 e 8 Plus da 20 a 25 milioni di unità annue.

Il motivo di questa tendenza di mercato risiede con ogni probabilità nel prezzo: iPhone XR, il più economico degli ultimi smartphone lanciati, ha comunque un prezzo di listino superiore all’iPhone 8 pari al 20%. I modelli XS e XS Max, invece, hanno un costo che supera i mille euro.