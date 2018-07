Samsung, in arrivo lo schermo 'indistruttibile'

Il display è la parte più delicata ed esposta al rischio di rompersi di uno smartphone. Ogni volta che, per sbadataggine o imprudenza, casca per terra, la prima preoccupazione del proprietario è quella di accertarsi che non si sia crepato in maniera irrimediabile. Proprio per scongiurare questo pericolo, Samsung ha annunciato di aver realizzato un display, definito 'indistruttibile' dalla stessa casa sudcoreana. In attesa di essere lanciato sul mercato, il nuovo display di Samsung ha ricevuto la certificazione di sicurezza da parte della Underwriters Laboratories, un'organizzazione indipendente che ha sottoposto il prototipo OLED ad un'innumerevole serie di stress test.

Una patente di indistruttibilità

Ottenere la certificazione non è affatto semplice. Il display OLED flessibile progettato dell'azienda sudcoreana, infatti, ha dovuto resistere a ben ventisei cadute da un'altezza di oltre un metro senza lasciarsi scalfire. Ma non è finita qui. La patente di 'infrangibilità', infatti, richiede la capacità di resistere all'esposizione ad altissime temperature (dai 159 gradi, fino ai -25) e ai colpi ripetuti di un martello.

"La finestra di plastica rinforzata è particolarmente adatta per i dispositivi elettronici portatili, non solo per le sue caratteristiche infrangibili, ma anche per la sua leggerezza e durezza, che la rendono molto simile al vetro", le parole di Hojung Kim, direttore generale del team di comunicazione, Samsung Display Company.

Il lancio sul mercato

La notizia sul superamento dei test da parte del nuovo display è tanto più interessante in quanto Samsung ha in programma di tenere un grande evento il 9 agosto a New York. In molti si chiedono se il telefono flessibile ed indistruttibile possa diventare realtà già in quella occasione. La curiosità degli addetti ai lavori è rivolta all'uscita del Galaxy Note 9, che sarà probabilmente annunciato all'evento.

L'ultimo nato in casa Samsung avrà in dotazione questo schermo infrangibile? Secondo i ben informati, il dispositivo dovrebbe essere un aggiornamento evolutivo del suo predecessore, ma uno schermo praticamente impossibile da rompere potrebbe renderlo ancora più interessante ed accattivante per i possibili acquirenti.