Assassin's Creed Valhalla ufficiale, stasera la premiere del trailer

È di poche ora fa l’annuncio ufficiale di Assassin's Creed Valhalla, il nuovo capitolo della popolare serie di Ubisoft, svelato dalla casa sviluppatrice nel corso di una lunga presentazione in streaming su Twitch, realizzata in collaborazione con BossLogic.

Sviluppato dallo studio canadese e da altri 14 team, sarà ambientato all’epoca dei vichinghi, come svelato dall’artwork dedicato al nuovo Assassin’s Creed realizzato in diretta dall’artista Bossanova. Il trailer di annuncio del nuovo capitolo di Assassin's Creed Valhalla, come ha svelato la stessa Ubisoft, sarà rilasciato oggi, 30 aprile, alle ore 17.00.

Sarà ambientato all’epoca dei vichinghi

Come intuibile dal termine “Valhalla”, presente nel nome del titolo, e dai dettagli visibili nell’illustrazione realizzata da Bossanova, molto probabilmente l’avventura inizierà nel periodo delle prime esplorazioni dei vichinghi. Da Ubisoft e dai canali ufficiali social del nuovo capitolo di Assassin’s Creed arrivano importanti anticipazioni sull’ambientazione del titolo: “Stanno sbarcando e sono venuti per conquistare una nuova terra. Con Odino al loro fianco, le loro imbarcazioni non sembrano come le nostre”. In un ulteriore post, Ubisoft si congratula con le 14 aziende e con gli sviluppatori che hanno contribuito alla realizzazione di Assassin's Creed Valhalla.

"Entusiasmante! Vogliamo congratularci immensamente con i guerrieri del nostro studio per l'ottimo lavoro e la passione nel costruire il reveal di Assassin's Creed: Valhalla", scrive la casa sviluppatrice. "Vogliamo anche ringraziare i quattordici studi sparsi per il mondo che hanno partecipato allo sviluppo del gioco: sapete chi siete e siamo grati per la vostra dedizione! Skàl!”.

Trailer di annuncio di Assassin’s Creed Valhalla

Come anticipato precedentemente il primo trailer del titolo arriverà nel tardo pomeriggio del 30 aprile. Il filmato probabilmente svelerà agli appassionati della Saga targata Ubisoft il protagonista di Assassin’s Creed Valhalla e ulteriori dettagli riguardo il contesto narrativo del titolo. Guardando il filmato i videogiocatori potranno anche scoprire se il nuovo capitolo di Assassin’s Creed manterrà le meccaniche di gameplay presenti in Odyssey.