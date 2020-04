WhatsApp, si potrà utilizzare lo stesso account su più dispositivi

Su WhatsApp potrebbe presto debuttare una nuova funzione che consentirà agli utenti di utilizzare lo stesso account su più dispositivi. Dopo il debutto, sulla versione iOS dell’app, delle videochiamate di gruppo fino a un massimo di otto partecipanti, la nota piattaforma di messaggistica, di proprietà di Facebook dal 2014, sarebbe al lavoro sulla funzione multi-dispositivo, una delle caratteristiche più attese degli utenti. A svelare i piani del colosso dei social è ancora una volta il sito specializzato WABetaInfo, che ha identificato la novità nelle stringhe di codice delle nuova versione beta di WhatsApp con codice 2.20.143.

Come trasferire i dati su un altro dispositivo

Stando alla fonte, sulla schermata principale dell'app, verrà integrata la nuova voce “Log in on a new device”, che molto probabilmente consentirà di trasferire i dati, la cronologia e i contatti di un account su un altro dispositivo. WhatsApp anche per questa operazione consiglierà agli utenti di portare a termine il trasferimento dei dati tramite una rete Wi-Fi. Ciononostante, proprio come accade ora, quando per esempio si cambia telefono e si trasferisce il proprio account sul nuovo dispositivo cancellando il profilo dallo smartphone precedente, sarà possibile utilizzare la funzione multi-dispositivo utilizzando il piano dati della propria Sim.

Per ora, tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni. WhatsApp non ha ancora confermato il debutto della nuova funzione. Ragion per cui, ad ora, è impossibile prevedere i tempi del suo rilascio sulla versione stabile dell’aggiornamento.

WhatsApp: su iOS debuttano le videochiamate fino a 8 partecipanti

Nella giornata di ieri, 28 aprile, le videochiamate di gruppo fino a un massimo di otto partecipanti hanno debuttato ufficialmente su WhatsApp per iOS, dopo un periodo di test sulle versioni beta dell’app. Per poter videochiamare un numero di utenti superiore a quattro è necessario che tutti i partecipanti abbiamo scaricato la versione aggiornata dell’app per dispositivi con sistema operativo iOS.

Come spiega WhatsApp nella pagina ufficiale dedicata alle FAQ, per avviare una videochiamata con 8 utenti direttamente dalla schermata Chiamata, è necessario selezionare il tasto dedicato “Nuova chiamata di gruppo” consultabile alla voce “Nuova chiamata” e cercare e selezionare i contatti desiderati.