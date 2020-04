Battlefield 6, le indiscrezioni sulla data di uscita

La Dice (Digital Illusions Creative Entertainment), società svedese attiva nella produzione e nello sviluppo di videogiochi e motori grafici che nel 2006 è stata acquistata da Electronic Arts, sta già pensando a “Battlefield 6”, sempre se si chiamerà davvero così. Dopo un capitolo, il 5, che ha lasciato più di qualche perplessità nei fan della saga di videogiochi di guerra, gli sviluppatori stanno pianificando, per il 2021, di creare un team di lavoro che curi il prossimo capitolo, che secondo i rumor dovrebbe uscire tra aprile 2021 e marzo 2022 ed essere disponibile per Playstation 5 e Xbox Series X.

L’ipotesi di uscita

A dirlo, tra gli altri, è il sito segmentnext.com che ha scandagliato la Rete ed ha scoperto alcune offerte di lavoro che la software house svedese ha pubblicato online proprio per alla ricerca di esperti informatici. Le richieste, apparse su LinkedIn, fanno capire che EA sta cercando un esperto che sarà responsabile della creazione e della mappatura 3D dei personaggi del gioco, in particolare i militari. Tra le skill extra che il team di sviluppatori chiede ai candidati, infatti, la "conoscenza in ambito di equipaggiamento militare e hardware" oltre a conoscenze di base di fotogrammetria, una particolare tecnica grafica. Essendo il franchise attivo sul mercato dal lontano 2002, quando uscì il primo capitolo della saga, tutti i fan non faticano a sospettare che la Dice sia al lavoro su “Battlefield 6” che però, secondo Electronic Arts, non uscirà quest'anno. Al momento non c’è alcuna certezza sulla data di uscita dell’ultimo capitolo, ma è praticamente certo che sarà lanciato dopo l’arrivo sul mercato delle prossime console di nuova generazione di Sony e Microsoft. Gli addetti ai lavori, comunque, ipotizzano che un range temporale per l’uscita del nuovo Battlefield potrebbe essere quella dell'autunno 2021.

Una possibile ambientazione

Ovviamente anche per quanto riguarda l’ambientazione si è ancora nel campo delle ipotesi. Sembra che BF6 possa essere ambientato in un'era del prossimo futuro tra robot, droni e intelligenza artificiale, con tutte le ultime armi che potrebbero ovviamente adattarsi a questo scenario. La storia potrebbe essere, secondo alcuni leaker, più vicina a ciò che Battlefield 3 o 4 hanno mostrato prima che il franchise si avvicinasse maggiormente al tema della guerra vera e propria. Si tratta solo di ipotesi, è chiaro, ma l’attesa per il prossimo capitolo è già alta.