Battlefield V, un trailer annuncia il capitolo 5 'Guerra del Pacifico'

Battlefield V, sin dalla sua uscita, ha profondamente diviso la community di appassionati che seguono la saga sin dai suoi esordi. Tra chi ha saputo apprezzare l’ultimo capitolo e chi lo ha criticato, il gioco è arrivato oggi a quella che potrebbe essere una piccola svolta: l’arrivo del capitolo 5 ‘Guerra del Pacifico’, con il ritorno delle atmosfere della Seconda Guerra Mondiale. Disponibile a partire dal 31 ottobre per Ps4, Xbox One e Pc, il nuovo update del gioco targato Dice è stato annunciato sui social con un trailer e vedrà scontrarsi le forze statunitensi e quelle giapponesi durante assalti anfibi e furiosi combattimenti su larga scala, all’interno di iconici campi di battaglia.

In prova gratuita per tutti

Il capitolo, disponibile in versione di prova gratuita anche per chi non possiede Battlefield V a partire dal 24 ottobre e durante il lungo weekend di prova che avrà inizio l’1 novembre, vedrà dunque le forze americane avanzare nell'entroterra nel tentativo di sfondare difese impenetrabili, opponendo tattiche basate sulla forza bruta al vantaggio territoriale dei giapponesi. Ci si potrà schierare con le forze armate americane o con l'esercito imperiale giapponese, utilizzando i loro caratteristici arsenali militari ed equipaggiando i militari con tenute uniche per distinguersi sul campo di battaglia.

Tre nuove mappe in arrivo

Tre le nuove mappe in arrivo: Iwo Jima, Pacific Storm e, in seguito a dicembre, Wake Island. Nel primo caso l’ambientazione della battaglia spazia dalle ampie spiagge nere ad ambienti più angusti, come le gallerie dell'imponente Monte Suribachi che viene aspramente conteso tra le forze in campo. Protagonisti sono mezzi da sbarco, velivoli e carri armati, tutti potenzialmente utili per ribaltare l'esito dei combattimenti. Pacific Storm, che i veterani di Battlefield 4 non faranno fatica ad associare a Tempesta a Paracel, prevede scontri armati in condizioni meteo insidiose, all’interno di un arcipelago minacciato da una tempesta che può rovesciare in qualsiasi momento gli equilibri tra i due schieramenti, riducendo la visibilità e rendendo tutto più imprevedibile. Infine, Wake Island, prevede una mappa a forma a ferro di cavallo che permetterà combattimenti dinamici e mutevoli, con la base aerea e le aree che danno accesso ai veicoli tra le zone più ambite tra i player.

Le nuove armi disponibili

Il capitolo 5 metterà a disposizione armi classiche della Seconda Guerra Mondiale fino alle katane giapponesi. Tra queste ecco l'M1 Garand, il Type 99 Arisaka per la classe del ricognitore o cecchino o la potente M1919A6, una mitragliatrice media per la classe del supporto. Tramite i classici ‘Venti di guerra’ poi, si potranno sbloccare armi quali M3 Grease Gun, Nambu Type 2A, mitragliatrice Type 97 e M1918 A2. Anche la Jungle Carbine potrà essere aggiunta all’arsenale, sbloccando la relativa ricompensa capitolo, stessa cosa che riguarderà le armi da fianco Type 94 e Model 27. La classe assalto, poi, potrà essere implementata con un gadget esplosivo, la mina Lunge anticarro.