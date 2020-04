Glob Games ha annunciato il suo nuovo titolo: Microman.

Il nuovo action game, che ha come protagonista uno scienziato “rimpicciolito” da un esperimento fallito, debutterà nella seconda metà del 2021 su PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch, dopo un lancio esclusivo su PC via Steam.

Lo studio indipendente con sede a Varsavia ha scelto di svelare il nuovo videogioco pubblicando su YouTube il suo trailer ufficiale.

Il nuovo titolo: il trailer

Il filmato della durata di circa un minuto svela in parte la trama del nuovo arcade adventure che non sarà per niente scontata. I videogiocatori saranno chiamati a guidare le azioni dello scienziato dalle dimensioni di una formica, proteggendolo dalle insidie esterne, rappresentate, per via delle sue ridotte dimensioni, anche da piccoli animali comunemente innocui, quali conigli, insetti e farfalle, che possono anche essere utilizzati come mezzo di trasporto per muoversi sul campo da gioco.

“Come andrà a finire il suo destino? Riuscirà a tornare alle sue dimensioni originali? Ha una lunga strada pericolosa da percorrere. Non essere schiacciato dalle persone”, scrivono gli sviluppatori nella pagina dedicata al videogioco su Steam, dove Microman debutterà in esclusiva per un periodo di tempo limitato.

Google Stadia Pro gratis per due mesi

Tra le novità del settore, Google ha recentemente lanciato un’imperdibile offerta gratuita che ha come obiettivo quello di intrattenere migliaia di utenti confinati all’interno delle proprie case in questo periodo di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia di Covid-19. Per due mesi Google Stadia Pro, il suo servizio di streaming dedicato ai videogiochi, è disponibile gratuitamente sia per gli abbonati che per i nuovi utenti. Come comunicato dal colosso di Mountain View sul suo blog ufficiale, il rollout dei due mesi gratuiti sarà attivo nel giro di 48 ore in tutti i 14 Paesi del mondo dove è disponibile il servizio. Per poter usufruire della versione gratis di Google Stadia è sufficiente avere un Pc, uno smartphone o un tablet e creare un account su Stadia.com. Scaricando successivamente l’app Stadia disponibile sia per Android che iOS, è possibile testare l’esperienza di gioco in 4K offerta dal servizio streaming del colosso di Mountain View.