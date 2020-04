Google Stadia Pro gratis per due mesi: tutti i dettagli

Per venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti bloccati in casa per colpa dell’attuale emergenza sanitaria, Google ha deciso di rendere disponibile gratuitamente Stadia, la sua piattaforma di streaming di videogiochi. Tutti i giocatori interessati, infatti, potranno testare per due mesi la versione Pro del servizio senza spendere un solo centesimo. La novità non vale solo per i nuovi utenti, ma anche per chi aveva già sottoscritto un abbonamento, che per due mesi non riceverà alcun addebito.

I giochi inclusi in Google Stadia Pro

Il servizio Stadia Pro permette di giocare in 4K e include una serie di giochi gratis. Attualmente i giocatori possono divertirsi con:

• Destiny 2: The Collection

• GRID

• Glyt

• SteamWorld Dig 2

• SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

• Serious Sam Collection

• Spitlings

• Stack on Stacks (on Stacks)

• Thumper

Per provare gratis Google Stadia è sufficiente avere un PC, uno smartphone o un tablet compatibile col servizio. In alternativa è anche possibile utilizzare un Chromecast Ultra connesso a una TV e lo Stadia Controller. Chi desidera iniziare a giocare non deve fare altro che registrarsi su Stadia.com, scaricare l’app Stadia su Android e iOS e provare uno dei titoli disponibili su uno dei dispositivi compatibili.

Il rollout della prova gratuita

Phil Harrison, Vice President e GM di Google Stadia, ha spiegato che il rollout dei due mesi gratuiti non è ancora attivo ovunque, ma entro 48 ore tutti gli utenti che vivono nei 14 Paesi in cui il servizio è disponibile (inclusa l’Italia) potranno avviare la loro prova gratuita. Inoltre, per evitare di mettere eccessivamente sotto sforzo i server, per ora la piattaforma limiterà in automatico le sessioni a 1080p. Per il futuro, uno dei principali obiettivi di Stadia è ampliare il proprio catalogo, che al momento comprende 39 giochi. Entro la fine dell’anno la cifra dovrebbe salire a 150, almeno nelle intenzioni di Google.