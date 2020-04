Le app gratis iOS più scaricate a marzo 2020

Quali sono le app gratuite per sistema operativo iOS più cercate e scaricate nel mese di marzo 2020? Per scoprirlo abbiamo monitorato le classifiche giornaliere relative ai download dell’App Store di Apple. Domina le classifiche delle app più scaricate per dispositivi iOS Zoom cloud Meeting, utilizzabile sia come app su dispositivi mobili sia su desktop, una piattaforma ideata e sviluppata per videoconferenze di qualunque tipologia.

I risultati riflettono il cambiamento delle abitudini degli italiani dovuto all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. In questo periodo di permanenza forzata a casa, un grande numero di utenti si è riversato in rete per scaricare le migliori app per tenersi in contatto con amici e famigliari e per organizzare e assistere alle lezioni scolastiche in streaming o ai meeting di lavoro per chi usufruisce dello smart-working.

Le app iOS più scaricate nel mese di marzo 2020

Tra le 10 app iOS gratis più scaricate su iPhone nel mese di marzo 2020, ce ne sono diverse utili per tenersi in contatto con amici e famigliari. Oltre a Zoom hanno riscosso un grande successo Hangouts Meet di Google, Skype, House Party e Google Classroom.

Apprezzata soprattutto dai più giovani, House Party è piattaforma di livestreaming che permette di creare una stanza in cui invitare fino a otto persone. È possibile partecipare a più incontri contemporaneamente e non è necessario attendere un invito per entrare nella videochiamata di gruppo avviata da un proprio amico. Hangouts Meet, invece, è un’app di Google che consente di effettuare riunioni video e audio in alta definizione con massimo 250 partecipanti.

Tra le piattaforme di Big G ha riscosso molto successo anche Google Classroom, un servizio gratuito pensato soprattutto per le scuole e le organizzazioni no profit, che permette ai docenti e alunni di rimanere in contatto più facilmente sia dentro che fuori dalla scuola.

Hanno registrato un grande numero di download su iPhone anche diverse app utili per allenarsi all’interno delle mura domestiche, quali Nike Training Club. Tra i social network il più scaricato è TikTok basato sulla condivisione di divertenti video personalizzati.