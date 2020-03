Videogiochi gratis per Pc, uno store sul web ne regala 27

Restare a casa è un imperativo ormai per tutti, in questa fase di emergenza legata alla diffusione del coronavirus. E allora, per dare una mano soprattutto agli appassionati di videogiochi per personal computer, magari datati ma ancora interessanti da provare, il sito Gog.com ha deciso di mettere a disposizione 27 titoli, scaricabili dalla propria piattaforma in maniera totalmente gratuita.

A casa coi videogiochi

“Anche se il sole splende e i fiori hanno già iniziato a sbocciare vicino ai luoghi in cui vivi, la salute e la sicurezza sono la priorità di tutti in questo momento. Chiudersi in casa e giocare ai videogiochi può essere uno dei modi migliori per rilassarsi e passare il tempo. Siamo qui per aiutarti a scegliere la tua prossima grande avventura con questa selezione di giochi gratuiti dal nostro catalogo”, si legge sul sito, all’interno dell’area dove è possibile effettuare il download dei 27 titoli.

Una parte dei titoli

Gog.com, lo store posseduto da CD Projekt RED, casa di sviluppo di titoli come “The Witcher 3” e “Cyberpunk 2077”, mette a disposizione di chi lo vorrà questa nutrita serie di videogiochi, che vanno dalla serie Ultima (Akalabeth e Ultima IV), a Postal: Classic e Uncut, da Gwent a Hello Neighbor. Ma ecco nel dettaglio tutti i titoli a disposizione. Si parte con Akalabeth: World of Doom (gioco del 1979), poi ecco il titolo strategico Alder's Blood Prologue e quello di avventura Beneath a Steel Sky. Seguono lo shooter del 1993 Bio Menace, il recentissimo titolo d’avventura Builders of Egypt: Prologue e Cayne, gioco del 2017. La lista non è, ovviamente, terminata. In questo particolare catalogo, si trovano Doomdark's Revenge, Eschalon: Book I e Flight of the Amazon Queen, titolo d’avventura del 1995.

Gli altri videogiochi della lista

La serie prosegue con GWENT: The Witcher Card Game, il titolo d’azione Hello Neighbor Alpha Version, quello del 1991 Jill of the Jungle: The Complete Trilogy. E poi ancora Legend of Keepers: Prologue, Lords of Midnight, Lure of the Temptress, Overload – Playable Teaser, Postal, Sang-Froid: Tales of Werewolves, Shadow Warrior Classic Complete, Stargunner e Sunrider: Mask of Arcadius. Chiudono poi la lista Teenagent, Treasure Adventure Game, Tyrian 2000, Ultima 4: Quest of the Avatar, Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams e Worlds of Ultima: The Savage Empire.