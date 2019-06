Cyberpunk 2077, svelato il trailer con Keanu Reeves. Il video

Cyberpunk 2077 ha una data d’uscita ufficiale: il gioco di ruolo action-adventure arriverà sugli scaffali dei negozi il 16 aprile 2020. Lo ha rivelato sul palco della conferenza Microsoft Keanu Reeves, grande protagonista dell’ultimo trailer dell’attesissimo videogioco di CD Projekt Red (la stessa software house che ha creato la saga di The Witcher). L’attore ha prestato le proprie fattezze a uno dei personaggi dell’avventura, il cui ruolo è per il momento sconosciuto. Nel corso del trailer presentato all’E3, i fan hanno potuto osservare V, il netrunner protagonista del gioco, alle prese con gli sgherri del pericoloso criminale Dexter DeShawn. Le scene d’azione permettono di apprezzare alcuni elementi di gameplay, come la possibilità di hackerare i robot e i droni per evitare gli scontri. Il trailer, inoltre, permette di farsi un’idea più precisa della futuristica ambientazione di Cyberpunk 2077 e di conoscere un po’ meglio i personaggi che sarà impossibile incontrare nel corso della campagna in single player (vero cuore pulsante dell’esperienza confezionata da CD Projekt Red). Anche se non è stato ancora confermato ufficialmente, sembra che il gioco potrà contare sul doppiaggio italiano. Infatti, le pagine Steam e GOG dedicate al titolo indicano la presenza della lingua italiana sia a livello di interfaccia sia per quanto riguarda le voci dei personaggi.

La Collector’s edition di Cyberpunk 2077

Nelle ore successive alla conferenza Microsoft, CD Projekt Red ha annunciato la Collector’s Edition di Cyberpunk 2077, già prenotabile e ricca di contenuti. L’acquisto di questa edizione permetterà ai giocatori di mettere le mani su un’action figure di 25 cm del protagonista V, intento a sparare mentre viene sbalzato dalla propria moto. La Collector’s edition conterrà anche una steelbook da collezione, un set di spille di metallo, un portachiavi della squadra V-tech, delle cartoline raffiguranti Night City, una mappa della città, un set di adesivi e una copia del libro “A Visitor’s Guide do Night City” sigillata nella busta delle prove della NCPD. Il tutto sarà racchiuso in una scatola che ricorda i caratteristici edifici del gioco. Sono inoltre presenti d0ei contenuti digitali: la colonna sonora del gioco, una selezione di bozzetti del gioco e sfondi per desktop e dispositivi mobili.