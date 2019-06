In arrivo una grande novità per gli amanti dell’Xbox. Microsoft ha presentato un nuovo pad: Xbox Elite Controller Series 2.

L’annuncio è avvenuto il 9 giugno, nel corso della sua conferenza, all’alba dell’inizio dell’E3 2019, l’appuntamento più atteso da tutti gli amanti dei videogiochi che terrà impegnati gli appassionati delle console da martedì 11 giugno a venerdì 14 giugno, a Los Angeles.

Il nuovo controller farà il suo ingresso sul mercato il 4 novembre 2019, in 24 Paesi, Italia inclusa. È già disponibile in preorder su Xbox.com, al prezzo di 179,99 euro.

Il punto di forza è la personalizzazione

Il nuovo joystick è completamente rivisitato e comprendere innovative impugnature in gomma ruvida pensate per ottimizzare il comfort degli utenti.

Tra le novità Xbox Elite Controller Series 2 monta delle levette analogiche a tensione regolabile: i videogiocatori possono scegliere tra tre differenti livelli di resistenza, a seconda delle proprie esigenze.

Come rivela il trailer ufficiale dell’annuncio, il nuovo pad comprende bumber ridisegnati e permette agli utenti di personalizzare anche la corsa dei trigger.

Il punto di forza di Xbox Elite Controller Series 2 è proprio la personalizzazione: gli utenti possono adattare il pad al proprio stile di gioco, per dare il meglio in ogni sfida.

“Gioca da professionista con il controller più avanzato del mondo”, scrive la stessa Microsoft nella descrizione del joystick. “Migliora la mira con le nuove levette a tensione regolabile, spara più rapidamente con i blocchi dei grilletti più corti e tieni l'obiettivo con l'impugnatura in gomma arrotondata”.

Offre fino a 40 ore di autonomia

Il nuovo pad di Microsoft monta una batteria che garantisce fino a 40 ore di autonomia e può essere caricato anche quando inserito nell’apposita custodia di trasporto, grazie al cavo USB-C e alla base di ricarica.

È, inoltre, compatibile anche con Xbox One e Pc e ha connettività Bluetooth, Wireless.

Il pacchetto di Xbox Elite Controller Series 2 comprende anche l’apposita case per il trasporto, 10 levette, di cui 4 posteriori, 2 croci direzionali (una standard e l’altra sfaccettata), un attrezzo dedicato per regolare le levette, una base di ricarica e il cavo USB-C.