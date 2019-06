PS4, i giochi in uscita dal 10 al 16 giugno

La settimana in corso, dal 10 al 16 giugno 2019, non è un periodo particolarmente fiorente per gli appassionati della PlayStation 4, almeno per quanto riguarda i titoli in uscita.

In tutta la settimana verrà lanciato solamente Kingdom Come: Deliverance Royal Edition.

L’attenzione degli amanti della console sarà rivolta quasi esclusivamente all'E3 2019, l’appuntamento più atteso dagli appassionati dei videogiochi, in programma a Los Angeles, da martedì 11 a venerdì 14 giugno.

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition uscirà proprio il giorno di inizio della kermesse: martedì 11 giugno.

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition è l’edizione completa di Kingdom Come: Deliverance. Comprende, oltre al videogioco di base, tutti i DLC rilasciati finora e altri contenuti che arrivano prossimamente. Si tratta di un titolo pensato per celebrare il successo che il noto videogioco ha riscosso nel 2018.

La Royal Edition comprende anche un poster con artwork di "A Woman's Lot" e la mappa del mondo di gioco, una statua in polinesiana (alta 15 cm) di Theresa, un Cd con le canzoni e le colonne sonore del titolo e una spilla con il logo Kingdom Come: Deliverance.



Ps Plus giugno 2019, i giochi gratis disponibili al download



I titoli gratis per gli abbonati a PlayStation Plus del mese di giugno sono Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania. Il primo videogioco comprende Borderlands 2, Borderlands: the Pre-Sequel e tutti i DLC rilasciati per entrambi i titoli. Sonic Mania, invece, è una versione rivisitata delle avventure del porcospino super veloce e blu di Sega, in 2D a 60 FPS. Il titolo, sviluppato da Christian Whitehead, Headcannon, e PagodaWest Games in collaborazione con Sonic Team, offre due diverse modalità: ‘Competizione’ per misurarsi con altri giocatori e ‘Coop’ per giocare quando in compagnia di amici. L’obiettivo è sempre lo stesso: sconfiggere il temuto Dr Eggman, superando livelli nei panni di Sonic, Tails e Knuckles.