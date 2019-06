Ps Plus giugno 2019, i giochi gratis disponibili al download

Sony ha finalmente svelato i titoli gratuiti del mese di giugno.

Gli utenti abbonati a PlayStation Plus dal 4 giugno possono scaricare gratuitamente Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania. I due titoli scelti dalla multinazionale specializzata sui videogiochi prendono il posto della coppia di videogiochi del mese di maggio: What Remains of Edith Finch e Overcooked.

Borderlands: The Handsome Collection

Borderlands: The Handsome Collection è un pacchetto che comprende Borderlands 2, Borderlands: the Pre-Sequel e tutti i DLC rilasciati per entrambi i titoli. Nella raccolta sono anche incluse delle campagne extra e il DLC che collega il titolo a Borderlands 3, che uscirà prossimamente. La raccolta è stata pensata per cercare di raccogliere l’interesse dei videogiocatori che non hanno avuto modo di sperimentare le versioni precedenti, in vista del lancio del nuovo capitolo, in programma il 13 settembre 2019.



Sonic Mania



Sonic Mania, invece, è un nuovo capitolo pensato per tutti i fan del porcospino super veloce e blu di Sega. Si tratta di una versione aggiornata e rivisitata delle avventure di Sonic in 2D a 60 FPS, sviluppata da Christian Whitehead, Headcannon, e PagodaWest Games in collaborazione con Sonic Team. Nei panni di Sonic, Tails e Knuckles i fan del porcospino sfidano Dr Eggman, il nemico storico del titolo. Disponibili due diverse modalità: ‘Competizione’ per sfidare altri giocatori e ‘Coop’ per divertirsi con gli amici.



PlayStation Plus, prezzo in aumento in Europa e in Asia



Sony ha intenzione di alzare il prezzo dell’abbonamento a PlayStation Plus in Europa e Giappone. A rivelarlo sono gli stessi abbonati: come descritto sul forum PSN Profiles, Sony avrebbe mandato delle e-mail agli utenti abbonati al servizio, nelle quali ha comunicato loro l’intenzione di incrementare il costo delle tariffe della sottoscrizione dal primo agosto 2019. In Europa molto probabilmente aumenterà solamente il prezzo dell’abbonamento mensile che sarà disponibile a 8,99 euro. In Giappone, invece, la sottoscrizione di un mese salirà da 514 e 850 Yen e quella trimestrale aumenterà a 2150 Yen.