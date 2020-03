Fifa 20, la Squadra della Settimana non verrà rilasciata

“Un aggiornamento rapido: non rilasceremo TOTW 27 a causa delle continue sospensioni dei campionati di calcio in tutto il mondo. Tuttavia questo contenuto verrà sostituito da una serie di carte giocatore che verranno incluse nei pacchetti oppure potranno essere ottenute attraverso FUT Champions Player Picks”. Con questo comunicato, apparso sulla pagina ufficiale di Twitter “Fifa Direct Communication”, ai fan del titolo di simulazione calcistica targato Electronic Arts è stata confermata la notizia. Il Team Of The Week di questa settimana non sarà disponibile, anche in virtù dello stop che tutti i più importanti campionati di calcio hanno subìto nella realtà a causa dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus.

I migliori calciatori della settimana

La consueta abitudine di ogni mercoledì per i giocatori di Fifa 20, cioè quella di conoscere quale siano i calciatori che fanno parte della Squadra della Settimana, nella quale vengono inseriti i migliori atleti del momento, non si verificherà, almeno per il momento. Dopo che la nostra serie A e poi via via anche i campionati di calcio in Germania, Spagna, Inghilterra (solo per citarne alcuni) si sono completamente fermati, causando il blocco della maggior parte dei campionati europei, anche gli sviluppatori del titolo hanno dichiarato lo stop: il Team of the Week 27 non sarà presentato.

Una situazione in evoluzione

“Questa è una situazione in continua evoluzione, la stessa in cui stiamo lavorando duramente per adattarci mentre andiamo avanti. Avremo maggiori informazioni su questo e altri contenuti imminenti la prossima settimana”, spiegano gli sviluppatori in un altro tweet. Niente TOTW dunque, i giocatori che ogni settimana EA Sports seleziona e che si sono contraddistinti nei sette giorni precedenti per prestazioni al di sopra della norma nei vari campionati nazionali (o nelle partite di qualificazione delle nazionali) e che poi vanno a comporre il Team of the Week, ossia la Squadra della Settimana, che fa parte della modalità Fut di Fifa. Normalmente, quando la stagione procede regolarmente, all’interno del gioco ogni giocatore riceve una speciale card, la cosiddetta versione IF, ossia “in forma”, con statistiche potenziate.

La differenza con i Motm

Per il Team of the Week, inoltre, non vengono considerati i match delle coppe, sia nazionali sia internazionali: per queste competizioni EA Sports seleziona i “Man of the Match” (detti anche MOTM). Infatti, come detto, nella squadra della settimana sono inclusi tutti i match di campionato disputatisi dal lunedì alla domenica precedenti. Ma essendo ferme le competizioni sui campi reali dei grandi campionati di calcio, anche quelli virtuali, almeno per qualche tempo, dovranno adeguarsi.