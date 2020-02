Fifa 20, dal 3 marzo arriva la Libertadores sudamericana

Fifa 20 (LA SQUADRA DELL'ANNO - FOTO) il celebre simulatore di calcio targato Electronic Arts, sta per dedicare agli appassionati del calcio sudamericano una piacevole novità. Dal 3 marzo, infatti, su PlayStation 4, Xbox One e Pc arriverà la possibilità di rivivere le atmosfere adrenaliniche dei più grandi tornei calcitici per club del Sud America, con la Conmebol Libertadores, la Conmebol Sudamericana e la Recopa.

I migliori club del Sudamerica

Disponibile grazie ad un aggiornamento gratuito del gioco, il nuovo update di Fifa 20 darà modo di poter gestire alcuni dei migliori giocatori del mondo, alla guida di squadre leggendarie di Paesi come Uruguay, Perù, Paraguay, Ecuador, Brasile, Argentina e tanti altri all'apice del calcio professionistico sudamericano. Tra questi, ad esempio, River Plate, Boca Juniors o Flamengo. Senza dimenticare compagini come il Racing Club, l’Independiente, il Millonarios e l’Universidad Católica. Con l’obiettivo di arrivare a trionfare sul tetto del calcio sudamericano.

Le modalità a disposizione

Tra le modalità a disposizione degli utenti, ecco la “modalità torneo” che permette ai giocatori di guidare la propria squadra dalle fasi a gironi fino alla finale della Libertadores. Inoltre, sarà possibile visionare tutto ciò che riguarda la competizione grazie a “dynamic news” ed essere così aggiornati in tempo reale su classifiche, partite e risultati degli altri tornei. Il tutto con la speranza di poter assaporare le calorose sensazioni tipiche del torneo della Libertadores, anche attraverso la modalità “calcio d'inizio” o a quella “Libertadores Exhibition Match”. Nella modalità “carriera”, invece i giocatori possono creare il loro club per cercare di portarlo più lontano possibile, giocando negli stadi Conmebol con i marchi, gli allestimenti e tutte le novità che riguardano l’aggiornamento. “Pronti per l’esperienza de La Gloria Eterna?”, si legge nel tweet che Electronic Arts ha diffuso ufficialmente per annunciare questo particolare aggiornamento.

Fuoriclasse come Kakà

Per dimostrare di essere davvero in palla, vestendo i panni di campioni come Vinícius Jr. e Kaká, basterà aspettare, dunque, il 3 marzo prossimo. A quel punto, effettuato l’aggiornamento di Fifa 20, le intense sfide tipiche del calcio sudamericano saranno a portata di joystick.