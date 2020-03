Dopo sei mesi di esclusiva sull’Epic Games Store, dal 13 marzo 2020 Borderlands 3 è disponibile su Steam.

Gli utenti interessati all’acquisto del popolare sparatutto sviluppato da Gearbox possono usufruire di un’imperdibile promozione: tutta la serie Borderlands su Steam è scontata del 50%. L’offerta temporanea consente di acquistare l’edizione standard di Borderlands 3 al prezzo di 29,99 euro, con sconto del 50% sul prezzo di listino (59,99 euro).

L’edizione Super Deluxe, invece, è disponibile per un periodo di tempo limitato a 49,99 euro, anziché 99,99 euro.

Borderland: caratteristiche

Borderlands 3, disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia, è il quarto capitolo della nota serie sparatutto in prima persona sviluppata da Gearbox e ambientata in un futuro lontano, dove gli esseri umani hanno iniziato a colonizzare altri paesi, grazie anche all’utilizzo di armi futuristiche super potenti grazie ad alcuni potenziamenti, quali incendiamento, congelamento, corrosività ed elettrificazione.

“Il leggendario sparatutto è tornato con "fantastilioni" di armi e un'avventura oltre i confini del caos! Affronta nuovi mondi e nemici nei panni di uno dei quattro nuovi cacciatori della Cripta. Sconfiggi mostri pazzeschi da solo o in co-op, recupera tonnellate di bottino e salva il tuo pianeta dalla setta più spietata della galassia”, scrivono gli sviluppatori nella pagina di presentazione del titolo.

Su Epic Games Store è disponibile la lista dei desideri

Tra le ultime novità, nel negozio digitale di Epic Games è finalmente disponibile la lista dei desideri. La nuova funzione, annunciata dalla stessa azienda in un comunicato diffuso sul sito ufficiale, consente agli utenti di creare un elenco dei titoli desiderati, potendoli scegliere direttamente dal ricco catalogo presente nello store. Per aggiungere un titolo alla lista dopo aver effettuato l’accesso al proprio account Epic Games, basta consultare il catalogo offerto dallo store, scegliere il titolo di interesse e selezionare il pulsante a forma di cuore, da ora disponibile accanto a quello di acquisto.“Stiamo già pianificando alcuni miglioramenti da aggiungere in futuro”, fanno sapere gli sviluppatori: “Prevediamo di aggiungere notifiche via e-mail quando i titoli della lista dei desideri sono scontati”.