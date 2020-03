Counter-Strike: Global Offensive, nel mese di febbraio, ha confermato il suo grande successo, nonostante siano ormai trascorsi otto anni dal suo lancio sul mercato di settore.

Lo sparatutto in prima persona sviluppato da Valve ha superato il suo precedente record storico per numero di giocatori connessi contemporaneamente, registrando 876.575 utenti simultanei su Steam.

L’importante traguardo è stato annunciato dai dati riportati da Steam Charts e attualmente ha raggiunto quota 924.045 giocatori collegati contemporaneamente: il numero più alto di sempre.

Le ipotesi associate al successo del titolo

Il precedente record, come accennato precedentemente, risale al 2016 ed è stato registrato in occasione di un torneo che ha riunito 850.485 giocatori connessi contemporaneamente.

Nonostante non sia del tutto chiaro il motivo per cui il titolo abbia infranto il proprio record, il grande risultato registrato potrebbe essere collegato alle conseguenze dell’epidemia del nuovo coronavirus e in particolare alla quarantena che costringe una fetta della popolazione a restare confinata nella propria abitazione.

Tuttavia, si tratta solo di ipotesi, tra le quali c’è anche la possibilità che il successo sia legato all’incremento del bacino di utenza a seguito della scelta, adottata nel 2018, di rendere il titolo free-to-play.

PS Plus, i giochi gratis di marzo 2020

Tra le ultime novità del settore, Sony ha recentemente svelato i titoli gratuiti per marzo 2020 per gli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus. I giochi gratis del mese appena iniziato, come correttamente anticipato da un leak proveniente da Reddit, sono Shadow of the Colossus e Sonic Forces, entrambi per PlayStation 4.

Il primo è un “grande classico per PS2 splendidamente rimasterizzato” nel quale gli utenti sono chiamati a esplorare vasti paesaggi mentre impegnati nella ricerca di 16 colossi titanici. Nel secondo titolo gratis del mese i giocatori vestiranno i panni del famoso porcospino blu per sfrecciare in “un universo in cui il malvagio Dr. Eggman ha conquistato la maggior parte del mondo con l'aiuto del misterioso cattivo Infinite”.