Pokémon Spada e Scudo, arrivano nei raid Mewtwo e gli starter di Kanto

Su Pokémon Spada e Scudo e sul titolo mobile dedicato ai mostriciattoli in miniatura si festeggia il Pokémon Day 2020.

Sono trascorsi esattamente 24 anni, dal 27 febbraio del 1996, giorno in cui Pokemon Rosso e Verde debuttarono sul mercato videoludico in Giappone, dando vita alla nota serie che nel giro di pochi anni ha acquistato popolarità in tutto il mondo.

Per l’occasione su Pokémon Go gli allenatori possono tentare di catturare Mewtwo Corazzato.

Su Pokémon Spada e Scudo, invece, nei Raid è disponibile la versione standard del Pokemon Leggendario di Kanto.

Inoltre, fino al due marzo, nelle Terre Selvagge si aggirerà Mewtwo, che tuttavia non potrà essere catturato e aggiunto al Pokedek. Sconfiggendolo, gli allenatori riceveranno in cambio preziosi bonus e premi, quali Capsula Abilità, Tappo d'argento, Assorbisfera.

Pokemon Day 2020: tutte le novità

Oltre all’arrivo nei raid di Mewtwo, su Pokémon Go, in occasione dell’anniversario del lancio della serie dedicata ai mostriciattoli in miniatura, sono approdati i Pokémon Clone.

“Ricordate i Pokémon clone? Bene, alcuni stanno per arrivare su Pokémon GO! Per festeggiare l'uscita di Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution su Netflix per il Pokémon Day, alcuni Pokémon clone, tra cui Venusaur, Charizard e Blastoise, compariranno nei raid da quattro stelle”, spiegano gli sviluppatori del titolo. “Non dimenticate di usare l'hashtag #GOsnapshot durante l'evento: un Pikachu clone potrebbe finire nelle vostre foto e potreste riuscire a catturarlo!”.

Gli eventi cancellati per via dell’epidemia di coronavirus

Nonostante l’area di festa, i fan giapponesi della serie in questa edizione del Pokémon Day, per via dell’epidemia di coronavirus, dovranno rinunciare in via precauzionale a diverse iniziative organizzate per celebrare l’anniversario del lancio di Pokemon Rosso e Verde.

Nei Pokémon Center e Pokemon Store del Giappone sono stati cancellati diversi eventi celebrativi, quali il Pokemon Bingo Party, Pokemon Mascot Meet-and-Greet, Commemorative Mascot Meet-and-Greet (Pokemon Center Tokyo), 1 Year Anniversary Mascot Meet-and-Greet (Pokemon Center Kyoto) e il Workshop Pokemon.