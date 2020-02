Pokémon Go festeggia San Valentino con nuovi accessori a tema

San Valentino è ormai alle porte e, come anticipato a inizio mese, Pokémon Go ha in serbo dal 14 febbraio un evento dedicato alla festa degli innamorati che avrà come protagonisti i Pokémon rosa selvatici.

Fino a lunedì 17 febbraio, i Moduli esca dureranno sei ore e raddoppierà il bonus caramelle da cattura. Inoltre, gli allenatori più fortunati avranno la possibilità di incontrare sul campo da gioco ed eventualmente catturare Happiny o Chansey, nella versione cromatica.

Ma le novità non finiscono qui. Sul titolo mobile gratuito dedicato ai mostriciattoli in miniatura lanciati in tutto il mondo dai cartoni animati in occasione di San Valentino approderanno tanti nuovi costumi e accessori a tema in versione sia maschile che femminile, scovati nei file di gioco dai dataminer di Pokémon Go.

Nuovi accessori a tema San Valentino

I nuovi accessori, ricchi di cuori e decorazioni e dedicati agli innamorati, stando alle indiscrezioni, potranno essere acquistati in cambio di PokéMonete. I dataminer di Pokémon GO ipotizzano che probabilmente tra gli oggetti dedicati a San Valentino ci saranno degli orecchini a tema che potranno essere ricevuti in regalo dal Pokémon Compagno.

Tuttavia, si tratta per ora solo di indiscrezioni. Bisognerà attendere la conferma dell’azienda sviluppatrice, per avere notizie certe a riguardo.

Sicuramene i nuovi costumi a tema approderanno nel negozio di Pokémon Go non prima del giorno di San Valentino.

Per ora, non si hanno informazioni riguardo la durata della loro permanenza nel catalogo degli accessori.

Pokémon Go: le ultime novità

Dopo l’evento dedicato a San Valentino, su Pokémon Go dal 21 al 24 febbraio approderanno diversi bonus esclusivi: i livelli di amicizia cresceranno più velocemente, Caramelle da scambio raddoppiate, Costo della polvere di stelle da scambio dimezzato, il numero di pacchi amicizia da aprire quotidianamente salirà a 40 e il numero di pacchi amicizia da aggiungere all’inventario salirà a 20.

Inoltre, fino al 25 febbraio, gli allenatori avranno maggiori probabilità di catturare Tornadus, il Pokémon Turbinio originario della regione di Unova, che comparirà nei raid a cinque stelle.