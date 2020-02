Pokémon Go: annunciati i nuovi eventi di febbraio 2020

Su Pokemon Go sono finalmente approdati i nuovi eventi del mese di febbraio 2020, svelati direttamente dagli sviluppatori di Niantic Labs.

Sul titolo mobile gratuito dedicato ai mostriciattoli in miniatura lanciati in tutto il mondo dai cartoni animati sono disponibili da qualche giorno sfide inedite e nuove missioni che terranno impegnati per l’intero mese gli appassionati del videogioco.

Nel corso di febbraio arriveranno anche nuovi Pokémon Leggenda e saranno disponibili vari eventi a tema, tra cui due dedicati alla regione di Sinnoh e a San Valentino. Ecco tutte le novità.

Tutte le novità

Gli utenti che sono riusciti a completare il set più recente di ricerche speciali Team Go Rocket possono accedere alla ricerca speciale Team GO Rocket di febbraio.

“Questa volta, sarete chiamati a sconfiggere ancora una volta il Team GO Rocket, i suoi leader e Giovanni per avere la possibilità di recuperare il Pokémon ombra Leggenda Raikou. Non dimenticate di completare questa ricerca speciale entro la fine di febbraio prima che Raikou ombra sparisca”, scrivono gli sviluppatori nella pagina ufficiale del videogioco.

Inoltre, dal primo febbraio ha debuttato ufficialmente su Pokémon Go Woobat, il Pokémon Pipistrello con caramelle Woobat bonus. Gli allenatori potranno catturarlo fino a domenica primo marzo 2020.

Da martedì 4 febbraio 2020, comparirà nei raid a cinque stelle Tornadus, il Pokémon Turbinio originario della regione di Unova, che sarà disponibile sul titolo fino al 25 febbraio.

Eventi a tema

Per quanto riguarda gli eventi, dal 7 al 10 febbraio, Pokémon Go omaggerà i mostriciattoli originari della regione di Sinnoh, con un’iniziativa a tema durante la quale i Pokémon della zona appariranno più frequentemente in natura e nei raid.

“Da tutte le Uova da 7 km ottenute durante l'evento nasceranno alcuni Pokémon della regione di Sinnoh, tra cui Budew, Combee, Bronzor, Gible, Riolu, Hippopotas e Mantyke”, svelano gli sviluppatori.

Inoltre, da venerdì 14 febbraio a lunedì 17, Pokemon Go celebrerà San Valentino con un evento dedicato che avrà come protagonisti i Pokémon rosa selvatici.

Nel corso dell’evento i Moduli esca dureranno sei ore e raddoppierà il bonus caramelle da cattura. Gli allenatori più fortunati avranno la possibilità di incontrare ed eventualmente catturare Happiny o Chansey, nella versione cromatica.

Tra le novità, dal 21 al 24 febbraio approderanno sul titolo diversi bonus esclusivi: i livelli di amicizia cresceranno più velocemente, Caramelle da scambio raddoppiate, Costo della polvere di stelle da scambio dimezzato, il numero di pacchi amicizia da aprire quotidianamente salirà a 40 e il numero di pacchi amicizia da aggiungere all’inventario salirà a 20.