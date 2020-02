Baldur’s Gate 3, come seguire il reveal gameplay in diretta su Twitch stasera

Mancano ormai poche ore al reveal del gameplay di Baldur’s Gate 3, che Larian Studios terrà al PAX East di Boston con diretta streaming su Twitch e YouTube a partire dalle 21.30 italiane. Si avvicina dunque il momento del lancio ufficiale del terzo capitolo della saga ispirata a Dungeons&Dragons, anticipato da un teaser diffuso qualche giorno fa dalla software house belga e contenente affascinanti scene in motion capture, che mostrano la realizzazione di alcune parti del titolo, oltre ai commenti dei rappresentanti di Larian Studios che hanno lavorato allo sviluppo del gioco. Dopo il reveal del gameplay, gli appassionati potranno concentrarsi sulla versione Early Access che debutterà su Steam durante il 2020.

Baldur’s Gate 3, quando sarà svelato il gameplay

Sono settimane molto calde per tutti i giocatori che attendevano con ansia novità sul rilascio di Baldur’s Gate 3. Dopo oltre due anni dedicati allo sviluppo del videogioco, Larian Studios ha invitato tutti a prepararsi al reveal del gameplay programmato per il 27 febbraio durante la fiera videoludica PAX East 2020 di Boston, che spiegherà perché l’azienda è restata a lungo in silenzio riguardo a un titolo per il quale il pubblico possiede grandi aspettative. L’evento si potrà seguire in diretta su Twitch e prevederà anche l’intervento sul palco del PAX East del direttore creativo Swen Vincke, che racconterà la storia che caratterizzerà Baldur’s Gate 3.

Oltre 100 ore di gioco su Baldur’s Gate 3

Il comunicato di Larian Studios che accompagnava il teaser spiegava come la software house sia cresciuta negli ultimi anni fino a contare 350 dipendenti, un ampio team che si è dedicato allo sviluppo delle nuove tecnologie che si potranno trovare all’interno di Baldur’s Gate 3, un titolo che, grazie alla ricchezza di contenuti, prevederà oltre 100 ore di gioco. La marcia di avvicinamento degli appassionati è segnata: dopo il reveal del gameplay del 27 febbraio al PAX East di Boston, non rimarrà che aspettare il debutto su Steam della versione Early Access.