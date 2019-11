Steam, quasi mille giochi sono stati rimossi da Valve

Nel giro di poche ore, quasi mille videogiochi sono scomparsi dallo sconfinato catalogo di Steam. Si tratta perlopiù di titoli poco conosciuti, ma non mancano anche alcune piccole gemme che nel corso del tempo hanno ottenuto consensi positivi da parte degli utenti, tra cui Electric Highways e Masha Rescues Grandma, oltre a varie produzioni presenti sulla piattaforma da mesi o persino anno, come Glasswinged Ascension e Mind Trap. Su Twitter, la sviluppatrice Alexandra Frock ha spiegato che buona parte dei giochi rimossi è legata a Dagestan Technology, un editore russo che sembra operare sotto numerosi nomi differenti. Si tratta dell’unico punto in comune tra i vari titoli rimossi, che per il resto non sono facilmente collegabili tra di loro.

Le motivazioni di Valve

Valve ha spiegato di aver rimosso numerosi videogiochi dal catalogo di Steam dopo aver scoperto che una serie di partner stavano sfruttando illecitamente alcuni strumenti di Steamworks. Oltre a Dagestan Technology, sembra dunque probabile che altri publisher potrebbero essere coinvolti nella questione. Per il momento non sono state fornite ulteriori spiegazioni e non è chiaro in che modo i giochi rimossi da Valve stessero abusando dei tool di Steamworks.

Il ritorno di Electronic Arts su Steam

Alla fine di ottobre i giochi di Electronic Arts sono tornati su Steam grazie a un nuovo accordo stipulato tra la società statunitense e Valve. Il ritorno ufficiale di EA sulla piattaforma, dopo otto anni di assenza, è avvenuto il 15 novembre, il giorno in cui è uscito Star Wars Jedi: Fallen Order, disponibile anche per PlayStation 4 e Xbox One. Nel 2020 arriveranno sullo store anche vari titoli multiplayer, tra cui Apex Legends, FIFA 20 e Battlefield V. Electronic Arts ha già confermato il cross play tra gli utenti Origin e Steam. La prossima primavera anche EA Access farà il suo debutto ufficiale sulla piattaforma di Valve.