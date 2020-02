Instagram si aggiorna: ora è più semplice gestire i follower

Instagram si aggiorna. L’applicazione di proprietà di Facebook diventata negli ultimi anni una delle piattaforme social più amate da giovani e giovanissimi ha lanciato una nuova modalità per visualizzare e gestire al meglio i propri follower.

La nuova funzione, pensata per ottimizzare l’esperienza offerta agli utenti, organizza i profili seguiti suddividendoli per categorie. Una soluzione semplice e efficace che velocizza la ricerca dei follower da parte degli utenti.

L’integrazione, pensata per facilitare la gestione degli account seguiti, affinché rappresentino al meglio le connessioni e gli interessi attuali di ogni singolo utente, offre uno strumento utile per tenersi in contatto, almeno virtualmente, con le persone che si hanno a cuore.

Come funziona?

Per capire di cosa si tratta è necessario recarsi sulla schermata del proprio profilo Instagram e cliccare sulla voce “Seguiti”. Così facendo si viene indirizzati a una schermata, che al posto dell’elenco di follower, mostra la sezione “Categorie” che comprende “Utenti con cui hai interagito di meno” e “Utenti mostrati più frequentemente nella tua sezione Notizie”.

Tramite la stessa schermata è possibile anche gestire facilmente ogni singolo account presente nella lista dei seguiti: cliccando sui tre pallini accanto al nome del profilo, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare le notifiche o di disattivarle.

È, inoltre, possibile ordinare la lista dei profili seguiti dalla meno recente alla più recente, o viceversa.

La nuova funzione consente anche di vedere le prime persone che hai seguito su Instagram.

Instagram, nuova funzione per gestire meglio i follower (Comunicato stampa)

Instagram: le ultime novità

Tra le ultime novità nel mondo Instagram, potrebbe presto arrivare una funzione inedita che riguarda i Direct, attualmente in fase di test. Il social avrebbe intenzione di aggiungere le Reaction ai messaggi scambiati nella chat privata.

Svelata da Jane Manchun Wong, sviluppatrice nota per questo genere di rivelazioni, la nuova funzione è attualmente in fase di test tra i dipendenti dell’azienda, ma potrebbe ben presto essere resa disponibile per tutti gli utenti.