“È facile dare per scontate oggi tutte le informazioni che abbiamo sul mondo e che sono disponibili a portata di mano. Ma non è stato così un po’ di tempo fa, quando viaggiare verso una nuova meta significava frugare tra gli stradari mentre si cercava di tenere una mano sul volante e senza alcun modo di poter prevedere quanto traffico si può trovare lungo la via. È stato in quel periodo, 15 anni fa, che Google Maps ha intrapreso un obiettivo audace, quello di mappare il mondo”. Con queste parole Jen Fitzpatrick, senior vice president di Google Maps, introduce il suo articolo celebrativo per festeggiare il 15esimo compleanno della popolare applicazione.

Il lancio nel 2005

Era l’8 febbraio 2005, infatti, quando l’app per le mappe venne lanciata, inizialmente solo per i computer e che oggi conta oltre un miliardo di utenti attivi mensili e consente di ottenere informazioni non solo sui percorsi stradali. Con il tempo sono stati mappati oltre 220 Paesi e territori nel mondo e ogni giorno gli utenti producono oltre 20 milioni di contributi.

Le nuove tab

Oggi, per festeggiare la ricorrenza, Google Maps ha deciso di rinnovarsi, aggiornando il look e ampliando parte dei contenuti. Proprio a partire dal 6 febbraio, infatti, l’app propone cinque nuove tab o schede di accesso sia su dispositivi con sistema operativo Android sia su iOS. Con “explore” si potranno trovare informazioni, valutazioni, recensioni e molto altro ancora per circa 200 milioni di luoghi in tutto il mondo, inclusi ristoranti locali, attrazioni nelle vicinanze in cui ci si trova e monumenti delle città. Con “commute” se si viaggia in auto o con i mezzi pubblici, ci si potrà assicurare di essere sulla rotta più utile ed efficiente. Quindi, impostando il proprio tragitto giornaliero, si potranno ottenere aggiornamenti sul traffico in tempo reale, tempi di viaggio e suggerimenti per percorsi alternativi. Attraverso la scheda “saved” si potrà avere accesso alle informazioni di più di 6,5 miliardi di posti su Google Maps, visualizzandole in un unico luogo all’interno dell’app, nonché trovare e organizzare piani per un viaggio magari imminente e condividere con gli altri utenti consigli basati sui luoghi in cui si è stati. “Contribute” e “updates” permetteranno, nel primo caso, di condividere facilmente le conoscenze su strade e indirizzi, recensioni di attività commerciali e fotografie mentre, nel secondo caso, la scheda consentirà di scoprire, salvare e condividere consigli con la propria rete di contatti o anche di chattare direttamente con le attività cercate per ottenere risposte alle proprie domande.

Un miliardo di utenti

Cambierà anche l’aspetto grafico dell'icona di Google Maps, che abbandona il disegno della mappa in favore di una sorta di spilla caratterizzata dai colori di Google. "Sono orgoglioso di come Google Maps sia cresciuta nel tempo, nascendo da un team piccolo fino a raggiungere un grande obiettivo, aiutare un miliardo di persone a scoprire il mondo", ha commentato Sundar Pichai, ceo di Google e di Alphabet.