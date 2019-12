Google Maps si aggiorna: arriva la modalità incognito su iOS

Google Maps si aggiorna sia su iOS che Android. Sui dispositivi della mela è attualmente in distribuzione un nuovo update che introduce una novità, già presente su Android, pensata per migliorare la privacy degli utenti: la modalità incognito.

Inoltre, come spiega lo stesso colosso di Mountain View nella pagina del blog ufficiale dedicata ai nuovi aggiornamenti, sui device con sistema operativo Android arriverà presto una nuova funzione che ottimizzerà la gestione della cronologia offrendo agli utenti la possibilità di cancellare in blocco più luoghi visitati.

Navigazione in incognito: di cosa si tratta e come si attiva

Proprio come avviene già su Android, con il nuovo update 5.32, anche su iOS gli utenti possono attivare la modalità incognito, che permette di non lasciare traccia delle ricerche effettuate sulla piattaforma di navigazione o della propria posizione in tempo reale.

Per attivarla basta selezionare la voce dedicata presente nel menu che appare premendo l’icona del proprio profilo.

“Abbiamo aggiunto un nuovo sistema per controllare la tua privacy su Google Maps. Ora puoi utilizzare la modalità di navigazione in incognito quando non vuoi che la tua attività, ad esempio i luoghi che cerchi o intendi raggiungere, venga salvata nel tuo Account Google”, spiegano gli sviluppatori.

Novità in arrivo su Android

Come accennato precedentemente, presto su Google Maps per Android arriverà la funzione 'bulk delete’ (eliminazione in blocco) che consentirà agli utenti di trovare ed eliminare rapidamente più luoghi contemporaneamente dalla cronologia di navigazione.

Come spiegano gli sviluppatori, sarà comunque possibile “eliminare tutta le posizioni e le ricerche per intervallo di date dalle impostazioni della cronologia di navigazione”.

Goggle Maps: ultime novità

L’app di navigazione del colosso di Mountain View presto potrebbe segnalare agli utenti le strade più illuminate. La novità si chiama ‘illuminazione’ ed è stata scovata nelle righe di codice nell’ultima beta dell’applicazione, v10.31.0 da XDA Developers.

Per indicare i vari livelli di illuminazione probabilmente la piattaforma potrebbe utilizzare diverse gradazioni di giallo.

Per ora, tuttavia, si tratta solo di una funzione in fase di sviluppo: bisognerà attendere la conferma di Big G per avere maggiori informazioni a riguardo.